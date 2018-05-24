Сирія оголосила про новий потужний авіаудар США

Сирійські урядові війська стверджують, що військово-повітряні сили очолюваної США коаліції атакували їх позиції у провінції Дейр-ез-Зор.

"Кілька наших військових позицій між Аль-Букемаль і Хмейма піддалися атаці з боку літаків міжнародної коаліції... Це сталося в момент концентрації терористів ІГІЛ", - цитує слова джерела РІА Новини.

У той же час Пентагон не підтвердив повідомлення про удар коаліції США по армії Сирії.

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Раніше ліванський рух "Хезболлах" заявив, що літаки коаліції завдали ударів по двох позиціях сирійської армії в пустелі в районі нафтостанції Т-2.

Як повідомляв OBOZREVATEL , 23 травня терористи ІГІЛ зробили атаку на сирійських військових, яких підтримує Росія, і іранських бойовиків поблизу Пальміри.