Головна Новини
1 березня • оновлено в 12:21
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Сирія офіційно пригрозила збивати всі літаки і закрила небо

25.8т
Читати матеріал російською

Сирійська армія оголосила про закриття неба над Ідлібом і пригрозила, що будь-які повітряні цілі будуть вважатися ворожими і збиватися силами ППО.

З такою офіційною заявою виступило командування ВС Сирії. Про це повідомляє агенство SANA.

"Командування збройних сил заявляє про закриття повітряного простору для літаків і будь-яких безпілотних апаратів над північним заходом Сирії і особливо над Ідлібом", – йдеться в заяві.

Сирійська армія оголосила про закриття повітряного простору над Ідлібом

Сирійська армія оголосила про закриття повітряного простору над Ідлібом

Водночас наголошується, що будь-які літаки, які порушили наш повітряний простір, будуть сприйняті як ворожі й збиті "з метою недопущення виконання ними завдань".

За даними сирійських джерел, дії турецької армії в провінції Ідліб нібито "демонструють відмову Анкари від всіх попередніх угод". Йдеться зокрема й про угоди, які були досягнуті в Сочі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в сирійському місті Серакіб 1 березня був збитий безпілотник турецького виробництва, який спочатку прийняли за бойовий літак. Попередньо, це трапилося, коли авіація боролася з турецькими безпілотниками в повітрі над Ідлібом.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Конфлікт в Сирії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
20
63
Смішно
18
Цікаво
0
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иванович Юрий
Иванович Юрий
Здается, шо турки арабского не знают, потом как, не только беспилотники, но и "F -16" задествовали.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ваня Иванов
Ваня Иванов
Иванович Юрий, дед, ну ты уже прочёл, как протурецкие боевики, турецким ПЗРК, сбили турецкий беспилотник?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ivanov Ivan
Ivanov Ivan
Вот и сдулись московские боевики в Сирии!! Как только появились турецкие беспилотники путлеровские вояки признались что они не могут противостоять атакам!! И это не американцы а просто страна член НАТО!!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
трахающий вовку путина в рот
трахающий вовку путина в рот
ха-ха-ха-ха,помню-помню как они дюжину своих к а ц а п о в на Иле технично завалили..Мне понравилось..Ау,р а ш н я: "А можем повторить?"..ха-ха-ха-ха...
Показать комментарий полностью
Ответить
6
2

Новини світу

Топпублікації

Топблоги