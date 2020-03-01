Сирія офіційно пригрозила збивати всі літаки і закрила небо

Сирійська армія оголосила про закриття неба над Ідлібом і пригрозила, що будь-які повітряні цілі будуть вважатися ворожими і збиватися силами ППО.

З такою офіційною заявою виступило командування ВС Сирії. Про це повідомляє агенство SANA.

"Командування збройних сил заявляє про закриття повітряного простору для літаків і будь-яких безпілотних апаратів над північним заходом Сирії і особливо над Ідлібом", – йдеться в заяві.

Сирійська армія оголосила про закриття повітряного простору над Ідлібом

Водночас наголошується, що будь-які літаки, які порушили наш повітряний простір, будуть сприйняті як ворожі й збиті "з метою недопущення виконання ними завдань".

За даними сирійських джерел, дії турецької армії в провінції Ідліб нібито "демонструють відмову Анкари від всіх попередніх угод". Йдеться зокрема й про угоди, які були досягнуті в Сочі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в сирійському місті Серакіб 1 березня був збитий безпілотник турецького виробництва, який спочатку прийняли за бойовий літак. Попередньо, це трапилося, коли авіація боролася з турецькими безпілотниками в повітрі над Ідлібом.

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