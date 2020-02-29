Сирийский Донбасс

Для того чтобы правильно оценить происходящую кровавую и гуманитарную драму в сирийской провинции Идлиб, очень важно понять не только интересы региональных держав, таких как Россия, Турция и Иран, которые сегодня там непосредственно задействованы, но и понять позицию Евросоюза, США и их союзников в этом регионе, а точнее отсутствие системного подхода у блока НАТО и его ведущих стран в этом вопросе.

Потому что, используя их ошибки, Россия и Иран сумели усилить свое влияние в регионе и спасли режим Башара Асада, который вот-вот уже должен был рухнуть. Напомню, что с самого начала гражданской войны США и Евросоюз, вместе с Турцией планировали убрать Асада, чьи руки обагрены в крови огромного количества граждан собственной страны.

Но ошибки администрации Обамы, его нерешительность, а потом еще более бездарная политика нынешней администрации президента Трампа, который вообще дистанциировался от решения проблем Сирии, вкупе с беззубостью Евросоюза, привели к тому, что сегодня в этом регионе в качестве оппонента России и Ирана, выступает одна Турция, которая вынуждена решать при этом и гуманитарные проблемы почти 4 миллионов сирийских беженцев, которые живут в лагерях в Турции на границе с Сирией, что совершенно не устраивает Россию, Иран и режим в Дамаске. Чего добивается Турция?

Напомню, что в конце прошлого года, Турция несмотря на возражения США,России и всех остальных в регионе, провела военную операцию на северных границах в Сирии, создав буферную зону, дабы обезопасить себя от курдских сепаратистов. Курдская проблема всегда являлась вопросом национальной безопасности Турции. Всем в мире давно пора понять, особенно в США и Евросоюзе, что Турция никогда не позволит создать на своих границах независимый Курдистан. Данная буферная зона выполняет ту же роль для безопасности Турции, что и Голанские высоты для безопасности Израиля, которые Тель-Авив оккупировал после Шестидневной войны в 1967 году.

Эти параллели очень важны для понимания проблемы этой буферной зоны на севере Сирии. Что касается провинции Идлиб, то она для Турции играет сегодня ту же роль, что и Донбасс в Украине, который оккупировала Россия и поддерживая местных сепаратистов, Кремль старается держать Украину в подвешенном состоянии и влиять на ее политику. Те же самые цели преследует и президент Эрдоган в его политике в Идлибе и бои вокруг важного ключевого города Серакиб, напоминают кровопролитные бои вокруг города Дебальцево в противостоянии на Донбассе. Сегодня Идлиб для Эрдогана та самая красная линия, за которую он не позволит никому переступать и России придется с этим считаться, иначе прямого столкновения не избежать. Надо откровенно признать, что ошибки США, Евросоюза и самой Турции, отсутствие системного подхода в странах НАТО в этом регионе привели к нынешней ситуации и противостояние Турции и России вокруг Идлиба, дает возможность членам этого североатлантического блока исправить прошлые ошибки и встать в этом вопросе рядом с Турцией, вернув своего "блудного сына" в лице Эрдогана в свои ряды, иначе Россия и Иран будут продолжать выдавливать Турцию из Сирии и если они сумеют это сделать, то тогда всем мало не покажется.

Как говорил Конфуций:"Единственная настоящая ошибка — не исправлять своих прошлых ошибок.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!