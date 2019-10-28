Минобороны Турции сообщило об окончании военной операции в Сирии, в связи с тем, что курды покинут приграничные со страной территории. Это новость была с облегчением воспринята европейскими странами и США, которые дружно критиковали турецкое руководство за военные действия против сирийских курдов (их Анкара считает террористами). Трамп тут же поручил снять санкции, которые американцы ввели в отношении Турции 14 октября, через пять дней после начала операции с названием "Источник мира".

Решению о прекращении боевых действий предшествовали два знаковых события. Первое, это решение Трампа вывести американские войска из Сирии, оставив своих многолетних союзников курдов без защиты.

И второе, это шестичасовые переговоры, которые провели в Сочи президенты Путин и Эрдоган, обсуждая взаимовыгодные для себя варианты действий в Сирии.

Итогом этой встречи стал статус-кво, по которому Турция убрала курдов от своих границ и получила возможность контролировать сопредельную приграничную территорию. В свою очередь сирийский президент Асад получил контроль над частью территорий, которые раньше занимали те же курды. А Кремль серьезно усилил свое влияние в регионе, после того, как американцы "самоисключились" из процесса. Теперь предусмотрено совместное российско-турецкое патрулирование освобожденной курдами территории.

Каким образом весь этот сирийско-турецко-российский треугольник может влиять на Украину? На первый взгляд, никак, где мы, а где Сирия… Но вести речь надо не сколько о маленькой турецкой победоносной войне, сколько о принципах современной геополитики.

"Мировое сообщество" может сколь угодно громко возмущаться действиями Трампа, который оставил союзников-курдов. Но американский президент, если быть справедливым, поступил крайне прагматично - всего-навсего выполнил свои предвыборные обещания. А американскому избирателю обещали активно решать внутренние, а не международные проблемы.

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Все-то же сообщество может так же яростно критиковать и турецкого лидера, который возглавляет страну-члена НАТО, но тот останавливает военные действия только тогда, когда получает желаемое, "по-быстрому" договорившись с Путиным. Эрдоган прекрасно понимает, что из-за курдов сжигать мосты с крупнейшим региональным игроком Европа и США не будут.

Турция покупает у России зенитную ракетную систему большой и средней дальности С-400. Но при этом она вполне успешно сотрудничает с Украиной, продавая нам ударный дрон Bayraktar и средства связи.

В июне турецкая делегация проголосовала за возвращение РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы, хотя регулярно заявляет о непризнании аннексии Крыма. В августе, после визита Владимира Зеленского в эту страну было заявлено о создании совместного турецко-украинского предприятия по производству ударного беспилотника…

Нынешние турецко-сирийские события, с участием крупных политических игроков, на самом деле очень хорошая иллюстрация истины, которую до сих пор наш политбомонд усвоил очень слабо: "В политике нет друзей, а есть интересы" .

А вот старая поговорка "Враг моего врага - мой друг" уже не работает. В современной политике сегодняшний враг завтра может стать другом и наоборот. У каждой сделки своя ситуативная цена, а во главе всего ставится прагматизм.

На днях варшавский еженедельник. "Najwyższy CZAS!" посвятил этой теме (новому политическому прагматизму) обширную статью, которую закончил такими словами: "Раз американцам нужна Россия, неужели они будут вступать с ней в смертельную схватку? Какое решение они примут, когда запахнет жареным? Не стоит питать иллюзий: мы разделим судьбу курдов. Никто в США не льет по ним слезы, не будет лить и по нам".

Не могу полностью разделить весь пессимизм автора польского издания (решение Трампа вызвало возмущение многих политических элит), но если Украина будет постоянно рассчитывать на то, что "заграница нам поможет", то она может оказаться, если не на месте курдов, то в достаточно сложных обстоятельствах. "Заграница" будет помогать до тех пор, пока ее и наши интересы будут совпадать. А вот сколько времени продлиться такая ситуация не скажет никто.

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