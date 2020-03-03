Головна Новини
3 березня • оновлено в 07:09
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Туреччина показала генерала, який покінчить з Асадом

Читати матеріал російською

Керувати операцією в сирійській провінції Ідліб "Весняний щит" призначили командувача 2-ю армією Збройних сил Туреччини генерала-лейтенанта Синана Яйлу, якому прогнозують розгром сил президента Башара Асада.

Так, одне з місцевих видань навіть випустило красномовну обкладинку з фото військового і підписом "Командувач, який покінчить з Асадом". Знімок викликав бурхливу реакцію в мережі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Перед призначенням у нового керівника операції відбулася зустріч з міністром оборони Туреччини Хулуси Акарою. Яйла відзвітував про дії турецької артилерії і застосуванні ударних БПЛА в Ідлібскій зоні деескалації.

Туреччина показала генерала, який покінчить з Асадом

Туреччина показала генерала, який покінчить з Асадом

sondakika.com

Яйла родом з провінції Адана. Йому 57 років. Раніше він був командувачем з матеріально-технічного забезпечення сухопутних військ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше турецька армія всього за добу витіснила війська сирійського диктатора Башара Асада, підтримувані Росією, з дев'яти селищ Сирії.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Конфлікт в Сирії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Туреччина
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
1
6
Смішно
10
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Naibadze Petr
Naibadze Petr
Сирийцы раз ебе нили турок - это страшный сон?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ш. Олег
Ш. Олег
Что-то мне подсказывает, что операция под кодовым названием "Х*йла" (Хулуси & Яйла) закончится пшиком. :)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А как же обещания америкосов??? Эдак лет 5 назад..
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новини світу

Топпублікації

Топблоги