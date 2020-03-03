Керувати операцією в сирійській провінції Ідліб "Весняний щит" призначили командувача 2-ю армією Збройних сил Туреччини генерала-лейтенанта Синана Яйлу, якому прогнозують розгром сил президента Башара Асада.
Так, одне з місцевих видань навіть випустило красномовну обкладинку з фото військового і підписом "Командувач, який покінчить з Асадом". Знімок викликав бурхливу реакцію в мережі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Перед призначенням у нового керівника операції відбулася зустріч з міністром оборони Туреччини Хулуси Акарою. Яйла відзвітував про дії турецької артилерії і застосуванні ударних БПЛА в Ідлібскій зоні деескалації.
Туреччина показала генерала, який покінчить з Асадом
sondakika.com
Яйла родом з провінції Адана. Йому 57 років. Раніше він був командувачем з матеріально-технічного забезпечення сухопутних військ.
Керувати операцією в провінції Ідліб "Весняний щит" призначено командувача 2-ю армією ЗС Туреччини генерал-лейтенант Сінан Яйла. Родом з провінції Адана.- розпад і неповагу (@ VictorKvert2008) March 2, 2020
На обкладинці видання напис:
"Командувач, який покінчить з Асадом" pic.twitter.com/mmtJN0EWSG
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше турецька армія всього за добу витіснила війська сирійського диктатора Башара Асада, підтримувані Росією, з дев'яти селищ Сирії.
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