Керувати операцією в сирійській провінції Ідліб "Весняний щит" призначили командувача 2-ю армією Збройних сил Туреччини генерала-лейтенанта Синана Яйлу, якому прогнозують розгром сил президента Башара Асада.

Так, одне з місцевих видань навіть випустило красномовну обкладинку з фото військового і підписом "Командувач, який покінчить з Асадом". Знімок викликав бурхливу реакцію в мережі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Перед призначенням у нового керівника операції відбулася зустріч з міністром оборони Туреччини Хулуси Акарою. Яйла відзвітував про дії турецької артилерії і застосуванні ударних БПЛА в Ідлібскій зоні деескалації.

Туреччина показала генерала, який покінчить з Асадом sondakika.com

Яйла родом з провінції Адана. Йому 57 років. Раніше він був командувачем з матеріально-технічного забезпечення сухопутних військ.

Керувати операцією в провінції Ідліб "Весняний щит" призначено командувача 2-ю армією ЗС Туреччини генерал-лейтенант Сінан Яйла. Родом з провінції Адана.

На обкладинці видання напис:

"Командувач, який покінчить з Асадом" pic.twitter.com/mmtJN0EWSG - розпад і неповагу (@ VictorKvert2008) March 2, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше турецька армія всього за добу витіснила війська сирійського диктатора Башара Асада, підтримувані Росією, з дев'яти селищ Сирії.

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