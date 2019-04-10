Син викопав кістки батька та влаштував голу фотосесію на кладовищі

У Китаї чоловік Сі Лулу викопав останки батька і влаштував з ними оголену фотосесію, що викликало скандал по всій країні.

33-річний китаєць відомий у себе на батьківщині скандальний художник-акціоніст, пише The Daily Mail.

Фотографії художник опублікував у найпопулярнішій в Китаї соцмережі Weibo, причому зроблено це було на наступний день після завершення Цінмін або так званого Свята чистого світла - дня поминання, коли китайці відвідують могили своїх родичів. Суспільство одразу ж накинулись на Лулу, звинувативши його в безсоромності і неповазі до батька.

Сам художник пояснив свій вчинок тим, що вже давно мріяв сфотографуватися з останками батька, який помер від раку печінки, коли йому було три роки.

"Це було дуже гарне почуття. Ще ніколи я не був такий близький до свого батька", – зізнався він і додав, що було дуже важливо фотографуватися саме голяка, оскільки саме так ми входимо в цей світ і залишаємо його.

Акція художника Сі Лулу dailymail.co.uk

Акція художника Сі Лулу dailymail.co.uk

Акція художника Сі Лулу dailymail.co.uk

Акція художника Сі Лулу dailymail.co.uk

Акція художника Сі Лулу dailymail.co.uk

Акція художника Сі Лулу dailymail.co.uk

Акція художника Сі Лулу dailymail.co.uk

Акція художника Сі Лулу dailymail.co.uk

Акція художника Сі Лулу dailymail.co.uk

Акція художника Сі Лулу dailymail.co.uk

Акція художника Сі Лулу dailymail.co.uk

Акція художника Сі Лулу dailymail.co.uk

Акція художника Сі Лулу dailymail.co.uk

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