Син Тихановської написав шкільний твір про Лукашенка, який убиває людей

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, яка живе в Литві, розповіла, що її діти дуже хочуть повернутися на батьківщину, а син написав у школі твір про Білорусь.

Про життя в Литві Тихановська розповіла в ефірі програми "А поговорити?", яка транслювалася в YouTube-каналі.

За її словами, молодша дочка щовечора запитує, де її тато. Тихановська говорить їй, що він у відрядженні.

"Я думаю, що старший син знає (де тато. – Ред.). Ми з ним про це не говоримо, але думаю, що моя "казка" про відрядження йому вже "не катить", скажімо так, тому що у нього є доступ до YouTube, він знає, що відбувається. Він уже замість мене часом сестру заспокоює: "Тато скоро приїде, не хвилюйся", – сказала опозиціонерка.

Вона також розповіла, що в школі синові дали завдання написати твір про Білорусь.

"Він написав про те, що в нас насправді відбувається його очима. Ми ніколи з ним це не обговорювали, для нього тато теж був завжди у відрядженні. Я думала, що він усе це не цілком розуміє, але виявляється, що все розуміє", – розповіла Тихановська.

За її словами, дитина написала, що в Білорусі президент, "якого не люблять люди", і він відправляє поліцію, а людей б'ють і вбивають

"Я не впевнена, чи розуміє він мою роль у цьому", – зазначила Тихановська.

Як писав OBOZREVATEL, головна конкурентка Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська заявила, що виїхала з Білорусі до Литви заради своїх дітей.