Син Лукашенка на параді в Москві викликав захоплення в мережі

Світ 21:39, 24.06.2020 Оновлено: 21:41, 24.06.2020

Син президента Білорусі Олександра Лукашенка Микола розбурхав соціальні мережі своєю появою на параді Перемоги в Москві.

15-річний Микола Лукашенко потрапив в кадр телетрансляції, коли сидів на трибуні біля батька і президента Росії Володимира Путіна (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Користувачі визнали його дуже красивим юнаком ("краш" на молодіжному сленгу).

"Ось говорите цей парад даремний, а виявляється на нього Коля Лукашенко приїхав", "Коля Лукашенко такий гарний", "Краш всієї Русі", – пишуть у соцмережах.

Скрін відео
Скрін Twitter
Скрін Twitter
Скрін Twitter
Скрін Twitter
Скрін Twitter
Скрін Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, на парад Перемоги в Москву на запрошення президента Росії Володимира Путіна 24 червня прибули сім президентів іноземних держав.

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