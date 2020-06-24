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Син Лукашенка на параді в Москві викликав захоплення в мережі

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Миколу Лукашенка назвали дуже красивим

Миколи Лукашенка назвали дуже красивим

Син президента Білорусі Олександра Лукашенка Микола розбурхав соціальні мережі своєю появою на параді Перемоги в Москві.

15-річний Микола Лукашенко потрапив в кадр телетрансляції, коли сидів на трибуні біля батька і президента Росії Володимира Путіна (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Користувачі визнали його дуже красивим юнаком ("краш" на молодіжному сленгу).

"Ось говорите цей парад даремний, а виявляється на нього Коля Лукашенко приїхав", "Коля Лукашенко такий гарний", "Краш всієї Русі", – пишуть у соцмережах.

Скрін відео

Скрін відео

Скрін Twitter

Скрін Twitter

Скрін Twitter

Скрін Twitter

Скрін Twitter

Скрін Twitter

Скрін Twitter

Скрін Twitter

Скрін Twitter

Скрін Twitter

Скрін Twitter

Скрін Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, на парад Перемоги в Москву на запрошення президента Росії Володимира Путіна 24 червня прибули сім президентів іноземних держав.

БілорусьОлександр Лукашенко
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