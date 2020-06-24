Син Лукашенка на параді в Москві викликав захоплення в мережі
Миколи Лукашенка назвали дуже красивим
Син президента Білорусі Олександра Лукашенка Микола розбурхав соціальні мережі своєю появою на параді Перемоги в Москві.
15-річний Микола Лукашенко потрапив в кадр телетрансляції, коли сидів на трибуні біля батька і президента Росії Володимира Путіна (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Користувачі визнали його дуже красивим юнаком ("краш" на молодіжному сленгу).
"Ось говорите цей парад даремний, а виявляється на нього Коля Лукашенко приїхав", "Коля Лукашенко такий гарний", "Краш всієї Русі", – пишуть у соцмережах.
Скрін відео
Скрін Twitter
Скрін Twitter
Скрін Twitter
Скрін Twitter
Скрін Twitter
Скрін Twitter
Як повідомляв OBOZREVATEL, на парад Перемоги в Москву на запрошення президента Росії Володимира Путіна 24 червня прибули сім президентів іноземних держав.