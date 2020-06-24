Син президента Білорусі Олександра Лукашенка Микола розбурхав соціальні мережі своєю появою на параді Перемоги в Москві.

15-річний Микола Лукашенко потрапив в кадр телетрансляції, коли сидів на трибуні біля батька і президента Росії Володимира Путіна (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Користувачі визнали його дуже красивим юнаком ("краш" на молодіжному сленгу).

"Ось говорите цей парад даремний, а виявляється на нього Коля Лукашенко приїхав", "Коля Лукашенко такий гарний", "Краш всієї Русі", – пишуть у соцмережах.

Скрін відео

Скрін Twitter

Скрін Twitter

Скрін Twitter

Скрін Twitter

Скрін Twitter

Скрін Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, на парад Перемоги в Москву на запрошення президента Росії Володимира Путіна 24 червня прибули сім президентів іноземних держав.