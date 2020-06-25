Син Хрущова загинув від вогнепального поранення в голову

Сергій Хрущов наклав на себе руки в США

Політолог Сергій Хрущов, син колишнього першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова, найімовірніше, наклав на себе руки в своєму будинку в США.

Подробиці його смерті повідомило AP NEWS. За словами представника державної судово-медичної експертизи Джозефа Венделькена, причиною смерті стало вогнепальне поранення в голову.

За даними поліції, очевидних слідів насильства не виявлено.

"Не було ніяких безпосередніх ознак злочину", – заявив майор поліції Кренстона Тодд Паталано.

Правоохоронець сказав, що поліція приїхала в будинок Хрущова вранці минулого четверга, 18 червня, після дзвінка його дружини. Чоловік був визнаний мертвим на місці події, розслідування закрито і ніяких кримінальних звинувачень нікому не пред'явлено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США на 85 році життя помер син колишнього Першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова Сергій.