Італія відреагувала на покупку острова-заповідника сином ексвласника "Мотор-Січі"

Світ 20:59, 5.08.2020

Влада Італії вивчає покупку острова Галлінарі сином колишнього власника української компанії "Мотор Січ" Олександром Богуслаєвим.

Документи про продаж має перевірити Міністерство культурної спадщини Італії, оскільки острів є природним заповідником із 1989 року й може підпадати під обмеження, пише IVG.

Італійська влада вважає острів важливим із туристичної точки зору і не хоче, щоб Богуслаєв перетворив його в закриту забудову. Держава може скористатися пріоритетним правом на придбання ділянки.

"Ми зробимо все можливе, щоб островом такої краси могли насолоджуватися всі охочі", – сказав міністр культурної спадщини та культурної діяльності Італії Даріо Франческіні.

"Жодне будівництво або інші спекуляції не будуть допущені на острові з огляду на його природний статус", – зазначив Ріккардо Томатіс, мер міста Албенга, найближчого до острова.

Галлінарі

Додамо, острів Галлінарі біля берегів Лігурії за формою нагадує черепаху. Переговори про його придбання почалися в травні й завершилися 17 липня.

Як писав OBOZREVATEL, Олександр Богуслаєв купив острів за 10 млн євро (327 млн гривень).

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