Головна Новини
14 вересня • оновлено в 16:59
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Син бен Ладена мертвий: Трамп розкрив деталі грандіозної спецоперації

1.4т Читати матеріал російською

Син засновника терористичної угруповання "Аль-Каїда" Усами бен Ладена – Хамза – знищений у результаті спецоперації США.

Це підтвердив американський президент Дональд Трамп, повідомляє Reuters із посиланням на прес-службу Білого дому.

"Хамза бен Ладен, високопоставлений член "Аль-Каїди" та син Усами бен Ладена, був убитий у ході антитерористичної операції США в регіоні Афганістану і Пакистану", – йдеться в заяві президента.

Новини
США завдали удару по "Аль-Каїді" в Сирії: Росія у гніві

"Втрата Хамзи бен Ладена не тільки позбавить "Аль-Каїду" важливих лідерських якостей та символічної зв'язку з його батьком, а й підірве важливі оперативні дії угруповання.

Хамза бен Ладен відповідав за планування і роботу з різними терористичними угрупованнями", – пояснив Трамп.

Хамза бен Ладен

Хамза бен Ладен

CNN

Нагадаємо, про можливу загибель Хамзи бен Ладена повідомлялося в липні цього року, тоді США офіційно не підтверджували цю інформацію.

Передбачається, що Хамза бен Ладен народився в 1989 році. Коли Усаму бен Ладена ліквідував американський спецназ у 2011 році під час рейду на його маєток у пакистанському Абботтабаді, сина поруч із ним не було.

Місцезнаходження Хамзи залишалося загадкою, проте з'ясувалося, що батько готував його стати наступним лідером угруповання. Останнє публічне звернення бен Ладена-молодшого з'явилося на ресурсах "Аль-Каїди" в 2018 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2016 році син бен Ладена пообіцяв криваву помсту за смерть батька.

У березні 2019 року Держдеп США призначив винагороду в сумі 1 мільйона доларів за інформацію, яка допоможе знайти Хамзу бен Ладена.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Дональд Трамп Усама бен Ладен
Місце
США
Тег
смерть
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel