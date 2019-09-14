Син бен Ладена мертвий: Трамп розкрив деталі грандіозної спецоперації

Син засновника терористичної угруповання "Аль-Каїда" Усами бен Ладена – Хамза – знищений у результаті спецоперації США.

Це підтвердив американський президент Дональд Трамп, повідомляє Reuters із посиланням на прес-службу Білого дому.

"Хамза бен Ладен, високопоставлений член "Аль-Каїди" та син Усами бен Ладена, був убитий у ході антитерористичної операції США в регіоні Афганістану і Пакистану", – йдеться в заяві президента.

"Втрата Хамзи бен Ладена не тільки позбавить "Аль-Каїду" важливих лідерських якостей та символічної зв'язку з його батьком, а й підірве важливі оперативні дії угруповання.

Хамза бен Ладен відповідав за планування і роботу з різними терористичними угрупованнями", – пояснив Трамп.

Хамза бен Ладен CNN

Нагадаємо, про можливу загибель Хамзи бен Ладена повідомлялося в липні цього року, тоді США офіційно не підтверджували цю інформацію.

Передбачається, що Хамза бен Ладен народився в 1989 році. Коли Усаму бен Ладена ліквідував американський спецназ у 2011 році під час рейду на його маєток у пакистанському Абботтабаді, сина поруч із ним не було.

Місцезнаходження Хамзи залишалося загадкою, проте з'ясувалося, що батько готував його стати наступним лідером угруповання. Останнє публічне звернення бен Ладена-молодшого з'явилося на ресурсах "Аль-Каїди" в 2018 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2016 році син бен Ладена пообіцяв криваву помсту за смерть батька.

У березні 2019 року Держдеп США призначив винагороду в сумі 1 мільйона доларів за інформацію, яка допоможе знайти Хамзу бен Ладена.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!