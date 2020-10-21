Син Байдена потрапив у секс-скандал через адвоката Трампа

Адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані звинуватив сина кандидата на пост глави країни Джо Байдена – Хантера в сексуальних домаганнях до неповнолітньої дівчинки.

За словами юриста, в ноутбуці до Байдена-молодшого знайшли матеріали сексуального характеру, говорилося в ефірі програми Newsmax.

В ефірі ТБ Джуліані показував повідомлення, в яких нібито Байден-молодший писав батькові про відносини з Хеллі Байден (вдовою свого брата – Ред.).

Згідно з повідомленнями, які показав адвокат Трампа, Хантер нібито писав, що Хеллі звинуватила його в неналежній поведінці з неповнолітніми. Нібито голий Байден-молодший розмовляв по відеозв'язку c 14-річною дівчинкою.

За словами Джуліані, в ноутбуці Байдена-молодшого також виявили "численні фото неповнолітніх дівчаток". Він зазначив, що отримав ці знімки від власника ремонтної майстерні, куди здав свій ноутбук Хантер. Юрист повідомив, що передав всі матеріали в поліцію.

Відзначимо, що раніше газета New York Post опублікувала ряд матеріалів, нібито заснованих на цьому листуванні. В одному з опублікованих газетою електронному листі, який, як стверджувалося, відправив Байдену-молодшому радник керівництва української енергокомпанії Burisma Вадим Пожарський, він дякує йому за зустріч з Байденом-старшим.

В іншому листі Пожарський нібито просив Байдена-молодшого подумати, як той може "використовувати свій вплив" для допомоги компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден назвав пріоритети для України в разі обрання президентом.