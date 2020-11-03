Сім'я виявила, що дзеркало, яке провисіло в їхньому туалеті 40 років, належало королеві Франції

Дзеркало, яке належало останній королеві Франції Марії-Антуанетті, провисіло 40 років у туалеті однієї сім'ї, яка не здогадувалася про його цінність.

Про це написала The Sun. Реліквію виставлять на аукціон у Брістолі.

Дзеркало дісталося родині у спадок. На ньому була срібна табличка, на якій було вказано ім'я його господині, проте нові власники подумали, що це жарт.

Про істинну цінність предмета вони дізналися від представника аукціонного будинку Ендрю Стоу.

"Зачаровує думка про те, що одна з найвідоміших історичних особистостей дивилася в це дзеркало", – сказав Стоу.

Попередня вартість дзеркала становить 10 тисяч фунтів (близько 37 тисяч гривень).

Марія-Антуанетта стала королевою після весілля з Людовіком XVI у 1770 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, аукціонний будинок Alexander Historical Auctions, розташований в американському штаті Меріленд, виставив на продаж бар у формі глобуса, який було встановлено на особистій яхті німецького диктатора Адольфа Гітлера Aviso Grille. Барна стійка з п'ятьма стільцями опинилася в американського фермера. Меблі зберігалися в коморі, яку не розбирали 70 років.