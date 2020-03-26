Головна Новини
26 березня • оновлено в 19:31
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Сім'я померлої від COVID-19 британки пережила "фільм жахів"

3.9т
Читати матеріал російською

У Британії від коронавірусу померла 75-річна Джейн Джей, яка перед смертю по телефону прощалася зі своїми дітьми, перебуваючи в палаті інтенсивної терапії.

Як пише Daily Mail, пенсіонерка померла 24 березня, через тиждень, як її госпіталізували з діагнозом пневмонія.

"Ми не могли обійняти її. Ми не могли сказати їй, що любимо її в останній раз особисто. Ми в шоці, тому що це так сюрреалістично. Я завжди буду вдячна за любов, яку моя бабуся давала всім нам, за доброту, яку вона показала", – розповіла її 22-річна внучка Моллі.

Джейн Джей

Джейн Джей

Daily Mail

51-річний син Алекс в останній раз відвідувала маму в захисному одязі і масці, щоб не підчепити коронавірус. Лікарі дозволили, що тільки один член сім'ї може відвідати хвору.

"Мені і моїм сестрам довелося вибирати, кому з нас буде дозволено сидіти з нею, що було дуже важко. Моя сестра – соціальний працівник, тому ми вирішили захистити її від інфекції, тому вибрали мене замість цього, але все це було дуже сюрреалістично. Коли вона була в ізоляторі, було дуже тихо, дуже тихо і дуже спокійно – майже дивно", – згадував Алекс.

Джейн Джей з сім'єю

Джейн Джей з сім'єю

Daily Mail

Лікарі попередили чоловіка, що у матері слабкі шанси одужати, тому дозволили побути з нею.

"Я запитав лікарів: "Ви сказали моїй мамі? "І вони сказали: "Так, вона знає, і вона хоче тебе бачити", – поділився син померлої.

Алекс описав тиждень перебування матері в лікарні немов в "фільмі жахів". За цей час він тричі відвідувала хвору маму. Чоловік закликав людей не нехтувати заходами безпеки і дотримуватися карантину, щоб зупинити поширення хвороби.

"Ви дивітися новини, і ви бачите, як цифри зростають по всьому світу. Ми повинні вберегти тих, хто вразливий, ізолювавши себе, щоб дати уряду шанс боротися з вірусом", – підкреслив Алекс.

Джейн Джей померла від коронавірусу

Джейн Джей померла від коронавірусу

Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 26 березня коронавірус закріпився в Італії, Іспанії та США, де за останні дні показники різко зросли. Жертвами стали більше 21 тисяч осіб.

Також в Британії за допомогою телефону визначили 6,6 млн можливих хворих коронавірусом.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Великобританія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
10
1
Смішно
0
Цікаво
18
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Світ

Коронавірус. Найважливіше

Новини світу

Топпублікації

Топблоги