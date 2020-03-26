У Британії від коронавірусу померла 75-річна Джейн Джей, яка перед смертю по телефону прощалася зі своїми дітьми, перебуваючи в палаті інтенсивної терапії.

Як пише Daily Mail, пенсіонерка померла 24 березня, через тиждень, як її госпіталізували з діагнозом пневмонія.

"Ми не могли обійняти її. Ми не могли сказати їй, що любимо її в останній раз особисто. Ми в шоці, тому що це так сюрреалістично. Я завжди буду вдячна за любов, яку моя бабуся давала всім нам, за доброту, яку вона показала", – розповіла її 22-річна внучка Моллі.

Джейн Джей Daily Mail

51-річний син Алекс в останній раз відвідувала маму в захисному одязі і масці, щоб не підчепити коронавірус. Лікарі дозволили, що тільки один член сім'ї може відвідати хвору.

"Мені і моїм сестрам довелося вибирати, кому з нас буде дозволено сидіти з нею, що було дуже важко. Моя сестра – соціальний працівник, тому ми вирішили захистити її від інфекції, тому вибрали мене замість цього, але все це було дуже сюрреалістично. Коли вона була в ізоляторі, було дуже тихо, дуже тихо і дуже спокійно – майже дивно", – згадував Алекс.

Джейн Джей з сім'єю Daily Mail

Лікарі попередили чоловіка, що у матері слабкі шанси одужати, тому дозволили побути з нею.

"Я запитав лікарів: "Ви сказали моїй мамі? "І вони сказали: "Так, вона знає, і вона хоче тебе бачити", – поділився син померлої.

Алекс описав тиждень перебування матері в лікарні немов в "фільмі жахів". За цей час він тричі відвідувала хвору маму. Чоловік закликав людей не нехтувати заходами безпеки і дотримуватися карантину, щоб зупинити поширення хвороби.

"Ви дивітися новини, і ви бачите, як цифри зростають по всьому світу. Ми повинні вберегти тих, хто вразливий, ізолювавши себе, щоб дати уряду шанс боротися з вірусом", – підкреслив Алекс.

Джейн Джей померла від коронавірусу Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 26 березня коронавірус закріпився в Італії, Іспанії та США, де за останні дні показники різко зросли. Жертвами стали більше 21 тисяч осіб.

Також в Британії за допомогою телефону визначили 6,6 млн можливих хворих коронавірусом.

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