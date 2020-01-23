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23 січня • оновлено в 12:19
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"Символ радикалів": у Британії виправдалися за образу тризуба України

1.9т
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У Великобританії український тризуб внесли до переліку терористичних знаків, оскільки цим символом часто зловживають праворадикальні групи.

Про це заявив міністр із питань безпеки Брендон Льюїс, який знову вибачився перед Україною за образу національного символу. Відео опубліковано в Twitter посольства України в Британії.

"Цей документ був розроблений, щоб допомогти офіцерам і співробітникам поліції розпізнавати й розуміти цілу низку знаків і символів, з якими вони можуть зіткнутися під час виконання своїх обов'язків. Як було вичерпно зазначено в заяві поліції, безліч цих символів не становлять контртерористичного інтересу. І саме це послужило мотивом внесення деяких знаків до посібника", – пояснив чиновник.

Брендон Льюїс

Брендон Льюїс

Льюїс додав, що Британія поважає символ України та його значення для українського народу.

"Але ми визнаємо, що тризуб є державним символом України, має важливе конституційне, історичне і культурне значення для українського народу", – підсумував міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Великобританія
Теги
скандали Герб України
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