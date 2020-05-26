Символ майбутньої перемоги над пандемією: в Італії відбувся грандіозний авіапарад. Вражаючі фото і відео

Світ 18:20, 26.05.2020

У понеділок, 25 травня, в Італії тисячі людей вийшли на міські площі, щоб подивитися на авіапарад, присвячений 74-й річниці проголошення Італійської Республіки.

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Як повідомляє Wanted In Rome, пілотажна команда Tricolor Arrows вже провела паради в Тренко, Кодоньйо, Мілані, Турині та Аості. Вони літають над містами, залишаючи за собою сліди, що утворюють прапор Італії.

Подивитися на видовище виходять тисячі людей – в основному в масках. Місцеві ЗМІ повідомляють, що для людей цей парад став одночасно і символом майбутньої перемоги над пандемією COVID-19.

"Тур задуманий як символічне об'єднання всіх регіонів під час надзвичайної ситуації з COVID-19", – відзначають в Wanted In Rome.

Після літаки пролетять і над іншими регіонами, а закінчиться все демонстрацією вищого пілотажу в небі над Римом 2 червня.

В Італії відбувся грандіозний авіапараду
В Італії відбувся грандіозний авіапараду
В Італії відбувся грандіозний авіапараду
В Італії відбувся грандіозний авіапараду
В Італії відбувся грандіозний авіапараду
В Італії відбувся грандіозний авіапараду

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії з початку пандемії COVID-19 було зафіксовано рекордно низьку кількість нових випадків захворювання.

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