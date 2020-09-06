Симпатії Трампа до Путіна знайшли реальне пояснення

Ексадвокат президента США Майкл Коен заявив, що Дональду Трампу нібито подобається те, як керує своєю країною його російський колега Володимир Путін.

Ставлення американського лідера до глави РФ він розкрив у своїй книзі "Зрадник: Реальна історія Майкла Коена, колишнього особистого адвоката президента Дональда Трамп". Про це повідомляє The Washington Post.

За словами Коена, главі Білого дому подобалося те, що російському лідеру вдалося "взяти контроль над цілою нацією і керувати нею так, як своєю власною компанією".

Ще однією причиною симпатії Трампа до Путіна, запевняє він, є любов першого до грошей.

"Він вважав президента Росії найбагатшою людиною світу", – пише Коен.

Від також підкреслив, що американський лідер планував подарувати президенту Росії апартаменти у вежі "Трамп-Тауер".

Додамо, що водночас Коен у своїй книзі називає Трампа "шахраєм і обманщиком". Ексадвокат також звинувачує його в недоречних висловлюваннях щодо попереднього президента США Барака Обами.

Зазначимо, що книга "Зрадник: Реальна історія Майкла Коена, колишнього особистого адвоката президента Дональда Трампа" повинна вийти 8 вересня цього року. Самого автора було засуджено в США за фінансові порушення і відправлено до в'язниці – Коену вдалося вийти з ув'язнення під час пандемії коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп нібито хотів би особисто зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним до листопадових виборів у США. Американські ЗМІ пишуть, що це бажання глава Білого дому озвучив своїм помічникам.