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11 березня • оновлено в 06:30
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Сім'ї жертв МН17 подали розгромний позов проти Путіна

3.9т
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Адвокат Джеррі Скіннер подав позов проти Росії і особисто президента Володимира Путіна від імені 40 сімей родичів жертв катастрофи МН17 до Європейського суду з прав людини.

Постраждалі паралельно з основним судовим процесом, який розпочався 9 березня в Гаазі, вимагають 330 млн доларів компенсації. Про це повідомляє DW.

"Така зброя, як установка "Бук", з якої було збито літак рейсу МН17, не могла залишити територію Росії без дозволу чиновників. Ймовірно, ми почуємо прізвища наближених до Путіна радників, які підтримували тісні зв'язки з особами, які діють на сході України. Думаю, ми почуємо і про пана Путіна. Не думаю, що ми дізнаємося багато. Але на мою особисту думку, така потужна високотехнологічна зброя не могла залишити територію Російської Федерації, якби це не було б санкціоновано на найвищому рівні. Все трапилося саме так, як трапилося. Саме тому, що пан Путін дав на це дозвіл. Про це можна говорити з упевненістю", – зазначив Скіннер.

Сім'ї жертв МН17 подали розгромний позов проти Путіна

Сім'ї жертв МН17 подали розгромний позов проти Путіна

На думку адвоката, вирок у справі прозвучить приблизно через рік.

Відзначимо, Скіннер відомий тим, що свого часу домігся виплати урядом Лівії компенсації за підрив літака в небі над шотландським Локербі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Особа
Володимир Путін
Тег
Боїнг МН17
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Waix Alex
Waix Alex
На хитрую опу всегда найдется. уй с винтом, как говорится.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Waix Alex, это ты сейчас про своё очко???
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