Адвокат Джеррі Скіннер подав позов проти Росії і особисто президента Володимира Путіна від імені 40 сімей родичів жертв катастрофи МН17 до Європейського суду з прав людини.

Постраждалі паралельно з основним судовим процесом, який розпочався 9 березня в Гаазі, вимагають 330 млн доларів компенсації. Про це повідомляє DW.

"Така зброя, як установка "Бук", з якої було збито літак рейсу МН17, не могла залишити територію Росії без дозволу чиновників. Ймовірно, ми почуємо прізвища наближених до Путіна радників, які підтримували тісні зв'язки з особами, які діють на сході України. Думаю, ми почуємо і про пана Путіна. Не думаю, що ми дізнаємося багато. Але на мою особисту думку, така потужна високотехнологічна зброя не могла залишити територію Російської Федерації, якби це не було б санкціоновано на найвищому рівні. Все трапилося саме так, як трапилося. Саме тому, що пан Путін дав на це дозвіл. Про це можна говорити з упевненістю", – зазначив Скіннер.

Сім'ї жертв МН17 подали розгромний позов проти Путіна

На думку адвоката, вирок у справі прозвучить приблизно через рік.

Відзначимо, Скіннер відомий тим, що свого часу домігся виплати урядом Лівії компенсації за підрив літака в небі над шотландським Локербі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

9 березня в Нідерландах почалося судове засідання у справі авіакатастрофи літака Boeing 777, який збили над Донбасом 17 липня 2014 року. В результаті аварії загинули 298 осіб, які перебували на борту.

При цьому на судовий процес не з'явився жоден підозрюваний. Йдеться про росіян Сергія Дубинського, Ігоря Гіркіна і Олега Пулатова, а також про українця Леоніда Харченка.

Сторона обвинувачення у справі про катастрофу малайзійського Boeing МН17 заявила, що має докази про те, що лайнер був збитий з російської установки "Бук".

Примітно, що ексватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) рознервувався, коли йому зателефонував журналіст ВВС Стів Розенберг і почав ставити питання про те, хто збив Boeing.

Нагадаємо, в Гаазі напередодні суду по катастрофі рейсу МН17 родичі загиблих влаштували мовчазний протест під посольством Росії, вимагаючи притягнути до відповідальності винних у трагедії.

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