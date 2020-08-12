Силовики залишили Мінськ: головне за третю ніч протестів у Білорусі. Фото

Зіткнення в Мінську в третю ніч протестів тривали до третьої години ранку. В результаті частини ОМОН, внутрішніх військ та інших силових структур Білорусі покинули вулиці столиці.

Силовики були введені раніше з метою взяти під контроль центр міста. Вранці з вулиць зняли оточення і відновили рух транспорту по основних магістралях, повідомляє ТАСС (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У вівторок через блокування центру Мінська все акції протесту перемістилися в спальні райони. Серйозні зіткнення з силовиками відбулися в південно-західному районі Малинівка, а також в Уруччі на північному сході і Серебрянці на півдні. Туди відразу перекинули посилені наряди міліції. Для розгону людей вони пустили практично весь арсенал спецзасобів, включаючи світлошумові гранати і гумові кулі. Спроби протестуючих зводити барикади швидко припинялися правоохоронцями.

Протести в Мінську 11 серпня

Протести в Мінську 11 серпня

Протести в Мінську 11 серпня

За словами очевидців, у другий день протестів дії силовиків були "значно більш рішучими" і носили жорсткий характер. Серед постраждалих були люди, які просто опинилися на вулиці і не брали участь в акціях протесту.

Протести в Мінську 11 серпня

Протести в Мінську 11 серпня

Протести в Мінську 11 серпня

"Силовики обшукували двори і під'їзди будинків, зупиняли проїжджаючі мимо машини і затримували тих з пасажирів, у кого на руці помітять білий браслет, який в ці дні став символом протесту", – повідомляє видання.

Протести в Мінську 11 серпня

Протести в Мінську 11 серпня

Офіційні дані про кількість затриманих або постраждалих відсутні. У Мінську як і раніше не працював мобільний інтернет, але стільниковий зв'язок був доступний.

Протести в Мінську 11 серпня

Протести в Мінську 11 серпня

Протести в Мінську 11 серпня

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