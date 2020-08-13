Силовики розганяли людей кулями: головне за четверту ніч протестів у Білорусі. Фото
Четверта ніч протестів в Білорусі після президентських виборів закінчилася без екстремального протистояння, на відміну від трьох попередніх.
Локальні зіткнення не переростали в запеклі конфлікти, силовики обмежувалися присутністю в місцях скупчення активістів, повідомляє "Інтерфакс" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
При цьому, за даними місцевих ЗМІ, в мікрорайоні Кам'яна Гірка в столиці силовики застосували сльозогінний газ. Біля ТЦ "Магніт" очевидці повідомляли, що людей розганяли гумовими кулями.
Протестуючі концентрувалися біля станцій метро, скандували гасла "Йди" і "Віримо, можемо, переможемо!".
На вулицях Мінська збиралися групи по кілька сотень людей. У міру наближення силовиків вони розсіювалися. Також учасники протесту ненадовго перекривали дорожній рух, але розбігалися після наближення ОМОНу.
Вночі відразу кілька білоруських журналістів, які працюють на державних телеканалах, оголосили про своє звільнення.
Жителі з різних районів Мінська повідомляли про те, що в місті перестав ходити громадський транспорт.
Як писав OBOZREVATEL раніше, в середу, 12 серпня, у багатьох містах Білорусі почалися акції проти насильства силовиків, які назвали "ланцюгами солідарності", а також інші заходи протестуючих проти результатів виборів президента на користь Олександра Лукашенка.