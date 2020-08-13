Силовики розганяли людей кулями: головне за четверту ніч протестів у Білорусі. Фото

Четверта ніч протестів в Білорусі після президентських виборів закінчилася без екстремального протистояння, на відміну від трьох попередніх.

Локальні зіткнення не переростали в запеклі конфлікти, силовики обмежувалися присутністю в місцях скупчення активістів, повідомляє "Інтерфакс" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

При цьому, за даними місцевих ЗМІ, в мікрорайоні Кам'яна Гірка в столиці силовики застосували сльозогінний газ. Біля ТЦ "Магніт" очевидці повідомляли, що людей розганяли гумовими кулями.

Протести в Білорусі 12 серпня

Протестуючі концентрувалися біля станцій метро, скандували гасла "Йди" і "Віримо, можемо, переможемо!".

На вулицях Мінська збиралися групи по кілька сотень людей. У міру наближення силовиків вони розсіювалися. Також учасники протесту ненадовго перекривали дорожній рух, але розбігалися після наближення ОМОНу.

Протести в Білорусі 12 серпня

Вночі відразу кілька білоруських журналістів, які працюють на державних телеканалах, оголосили про своє звільнення.

Жителі з різних районів Мінська повідомляли про те, що в місті перестав ходити громадський транспорт.

Протести в Білорусі 12 серпня

Протести в Білорусі 12 серпня

Протести в Білорусі 12 серпня

Як писав OBOZREVATEL раніше, в середу, 12 серпня, у багатьох містах Білорусі почалися акції проти насильства силовиків, які назвали "ланцюгами солідарності", а також інші заходи протестуючих проти результатів виборів президента на користь Олександра Лукашенка.