Силовики Росії погодилися допомогти Білорусі під час протестів

Міністерство внутрішніх справ Білорусі та Росгвардія підписали угоду про спільне співробітництво з охорони громадського порядку і забезпечення безпеки.

Силовики обох країн також мають намір разом боротися з тероризмом і екстремізмом. Про це йдеться на правовому інтернет-порталі Білорусі.

У документі говориться, що правоохоронці сусідніх країн будуть спільно працювати у сфері обігу зброї, забезпечення безпеки об'єктів паливно-енергетичного комплексу, охорони особливо важливих і режимних об'єктів, забезпеченні заходів силової підтримки з протидії злочинності.

Спільна робота буде проводиться у вигляді консультацій, семінарів, конференцій та навчально-методичних зборів, в підготовці кадрів, проведенні спільних навчань (тренувань) та інше. Також в документі зазначено, що силовик РФ і Білорусі можуть налагоджувати інші "взаємоприйнятні форми співробітництва".

Нагадаємо, що 13 грудня, в містах Білорусі відбувся Марш народного звинувачення. На акції силовики затримали 300 учасників заходу. Також в Мінську на "Марші мудрості" затримали близько 80 пенсіонерів.

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