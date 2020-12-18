Силовики Росії погодилися допомогти Білорусі під час протестів

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Світ
7,0 т.
Силовики Росії погодилися допомогти Білорусі під час протестів

Міністерство внутрішніх справ Білорусі та Росгвардія підписали угоду про спільне співробітництво з охорони громадського порядку і забезпечення безпеки.

Силовики обох країн також мають намір разом боротися з тероризмом і екстремізмом. Про це йдеться на правовому інтернет-порталі Білорусі.

У документі говориться, що правоохоронці сусідніх країн будуть спільно працювати у сфері обігу зброї, забезпечення безпеки об'єктів паливно-енергетичного комплексу, охорони особливо важливих і режимних об'єктів, забезпеченні заходів силової підтримки з протидії злочинності.

Спільна робота буде проводиться у вигляді консультацій, семінарів, конференцій та навчально-методичних зборів, в підготовці кадрів, проведенні спільних навчань (тренувань) та інше. Також в документі зазначено, що силовик РФ і Білорусі можуть налагоджувати інші "взаємоприйнятні форми співробітництва".

Нагадаємо, що 13 грудня, в містах Білорусі відбувся Марш народного звинувачення. На акції силовики затримали 300 учасників заходу. Також в Мінську на "Марші мудрості" затримали близько 80 пенсіонерів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • З 9 серпня в країні проходять масові протести проти сфальсифікованих результатів виборів президента країни.

  • Згідно з офіційними даними, перемогу на них здобув Олександр Лукашенко, за якого проголосувало 80,1% виборців, опозиціонер Світлана Тихановська посіла друге місце з 10,1% голосів.

  • Силовики жорстоко розганяли акції протесту в Білорусі. Водночас використовувалися світлошумові гранати, гумові кулі і водомети. Сотні протестуючих були травмовані і поранені. Кількість затриманих обчислюється десятками тисяч.

  • Серед білоруських силовиків ОМОНу, які беруть участь в розгонах протестів в Мінську, помітили колишніх бійців українського спецпідрозділу "Беркут".

  • Незаконно обраний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в НАТО створюють військове угрупування для захоплення білоруських земель.

  • Білорусь закрила кордон на виїзд для своїх громадян, пославшись на COVID-19.

БілорусьВідносини України та Білорусі