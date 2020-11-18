Терор наростає і, мабуть, Лукашенко все ще розраховує придушити протести силовими методами, залякуючи і тиснучи на людей. Всі його політичні фінти (про передачу 70-80 відсотків повноважень парламенту і уряду без змін Конституції країни. – ред.) – порожня гра. Ті, хто проти нього протестують, не вірять жодному його слову. Вимога одна – Лукашенко має піти.

Зараз він показує, що в будь-якому випадку йому закон не писаний, але що б він там не реформував, його повноваження ніяким законом не обмежені. В країні правовий вакуум у всіх сферах. У людей же зараз просто немає іншого виходу – як тільки протести припиняться, терор посилиться.

Але в той же час терор – дороге задоволення, і ресурси швидко закінчуються. Щоб утримувати владу, потрібні гроші. Якщо перекидати їх з "підгодовування" поки ще лояльних груп на силовиків, то база лояльних груп теж скорочуватиметься, а протести ще більше зростатимуть. Потрібно буде ще більше ресурсів, щоб їх стримувати, а ось звідки їх брати – невідомо. Якщо ж не підгодовувати силовиків, ті можуть і "палацовий переворот" влаштувати. Лукашенко останні місяці сам заганяє себе в кут.

Більше про ситуацію в Білорусі – читайте в матеріалі OBOZREVATEL "як Лукашенко чіпляється за владу і чому став токсичним для Путіна".

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