Білоруська поліція з третьої спроби буцімто знайшла $900 тис. у будинку Сергія Тихановського в Гомелі. Він є чоловіком кандидатки у президенти Білорусі Світлани Тихановської, яка складе конкуренцію на виборах Олександру Лукашенку.

Як пише "Радіо Свобода", про дивні обшуки розповів соратник Тихановського Олександр Кабанов. За його словами, величезну суму готівки змогла знайти лише третя слідча група, адже попередні дві нічого не виявили.

Остання ж прибула на місце зі своїми понятими і не пустила в будинок нікого, окрім них. Увійти всередину заборонили навіть матері, друзям та близьким Тихановського.

Сергій Тихановський "Радіо Свобода"

"Я можу повідомити лише те, що знаю на даний момент. У мене є інформація від людей, які знаходяться на місці обшуку. Перепис банкнот все ще триває. Їх знайшли вночі, приблизно від 1 до 4 години. Третя група слідчих знайшла частину грошей в одному місці, іншу частину – в іншому. Це не були якісь таємні місця. Там уже було проведено обшук, і раніше нічого не знайдено", – розповів Кабанов.

Він додав, що, окрім коштів, слідчі також знайшли пневматичну гвинтівку і велику кількість документів, пов’язаних із діяльністю фірми Тихановського та ним особисто як фізичною особою-підприємцем.

За словами Кабанова, перепис конфіскованих документів не проводився, їх просто поклали в ящики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко заявив, що громадяни його країни "не дозріли" для того, щоб голосувати на виборах за жінок. За його словами, він переконаний в тому, що наступним президентом Білорусі буде "мужик", бо Конституція країни нібито написана під нього.