Сильна побічка, аж до сліпоти: Швеція відмовилася від ліків, якими лікують коронавірус в Україні

Медустанови Швеції припинили застосовувати протималярійний препарат хлорохін, який використовують в Україні для лікування коронавірусу COVID-19, через його побічні дії.

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Як пише Daily Mail, відмова трапилася після скарг декількох пацієнтів на спазми, часткову втрату зору й мігрені.

Шведські медики зауважують, що в одному випадку зі 100 вживання хлорохіну спричинювало проблеми з серцебиттям і навіть серцеві напади.

Препарат хлорохін має сильні побічні дії

Раніше Великобританія закликала не використовувати хлорохін до завершення клінічних випробувань, оскільки досі немає переконливих доказів того, що речовина допомагає в лікуванні коронавірусу.

Нагадаємо, хлорохін був виділений як потенційні ліки від COVID-19 після того, як показав перспективні результати досліджень у Китаї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції заявили, що протималярійний препарат гідроксихлорохін (однією з торгових назв якого є "Плаквеніл") нібито може позбавити коронавірус здатності заражати людей за 6 днів.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що "Плаквеніл" – це єдиний препарат, в якому є речовина, яка безпосередньо впливає на лікування коронавірусу. За його словами, Україна отримає партію препарату, якої вистачить для 20 тисяч осіб.

OBOZREVATEL писав, чим "Плаквеніл" небезпечний і в якому разі призводить до смерті.