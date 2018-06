Сили Асада і Путіна завдали удару по дитячій лікарні: є загиблі

У сирійській провінції Ідліб війська президента Башара Асада за підтримки російського контингенту завдали потужного удару по дитячій лікарні, в результаті чого загинуло більше 10 цивільних осіб, в тому числі і дітей.

Про це в своєму Twitter написав журналіст видання Bild Джуліан Ропске.

Повітряні удари були нанесені по Тафтаназу, Аріху, Джіср-ель-Шугурі і Біньші. Всього загинули 14 цивільних, серед яких п'ятеро дітей.

У Тафтаназі авіабомба потрапила до дитячої лікарні. В результаті удару загинули четверо мирних, серед яких троє дітей.

У той же час, агентство "Анадолу" повідомляє, що жертвами авіаудару по лікарні в Тафтаназі стали п'ятеро людей, троє з них - діти. Всього в Тафтаназі загинули 13 осіб. Жертвами удару в Аріху стали 2 людини. У Бініші і Рам Хамдані загинули по одній людині.

#BreakingNews

The #AssadPutin air force bombed the #ChildrenHospital in Taftanaz (Idlib province), murdering 14 civilians, among them 5 children. #AssadGenocide #PutinAtWar pic.twitter.com/PVHSceBA39