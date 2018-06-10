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Сили Асада і Путіна завдали удару по дитячій лікарні: є загиблі

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У сирійській провінції Ідліб війська президента Башара Асада за підтримки російського контингенту завдали потужного удару по дитячій лікарні, в результаті чого загинуло більше 10 цивільних осіб, в тому числі і дітей.

Про це в своєму Twitter написав журналіст видання Bild Джуліан Ропске.

Twitter Джуліана Ропске

Повітряні удари були нанесені по Тафтаназу, Аріху, Джіср-ель-Шугурі і Біньші. Всього загинули 14 цивільних, серед яких п'ятеро дітей.

Twitter Джуліана Ропске

У Тафтаназі авіабомба потрапила до дитячої лікарні. В результаті удару загинули четверо мирних, серед яких троє дітей.

Twitter Джуліана Ропске

У той же час, агентство "Анадолу" повідомляє, що жертвами авіаудару по лікарні в Тафтаназі стали п'ятеро людей, троє з них - діти. Всього в Тафтаназі загинули 13 осіб. Жертвами удару в Аріху стали 2 людини. У Бініші і Рам Хамдані загинули по одній людині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 8 червня сили Асада і Росії зробили повітряний наліт на Ідліб. В результаті, загинули 44 людини і понад 60 отримали поранення.

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Тема
Конфлікт в Сирії
Особа
Башар Асад
Місце
Сирія
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Дяченко Андрей
Дяченко Андрей
І Західній "демократії" наплювати. І не тільки їм. Фани Путла все так же нічого не хочуть про це знати.
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