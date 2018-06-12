Сигнал Трампу? Кім Чен Ин відправив Путіну листа у день історичної зустрічі

Незважаючи на те, що в даний момент глава КНДР зустрічається у Сінгапурі з президентом США Дональдом Трампом, з його канцелярії надійшов лист-привітання російському колезі Володимиру Путіну.

Відзначається, що Кремль отримав послання на честь Дня Росії, передає РІА Новини.

Примітно, що в тексті привітання виражається "впевненість в тому, що стратегічні і дипломатичні відносини між Росією і КНДР будуть посилюватися, як того і вимагають новий час і інтереси двох народів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, після переговорів тет-а-тет Трамп розповів "про дуже, дуже хорошій відбулася бесіді" і про "проблеми, яку їм треба буде розв'язати", а Кім, у свою чергу, заявив про бажання "тісно співпрацювати з американським колегою".