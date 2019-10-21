"Сигнал для Росії!" США перекинули танки в країну ЄС

Сполучені Штати Америки (США) перекинули важку військову техніку до литовського міста Пабраде, де раніше відбулися міжнародні військові навчання НАТО.

Так, 21 жовтня на розташований неподалік від кордону з Білоруссю полігон прибули 30 танків Abrams і 25 бойових машин піхоти Bradley. Підрозділ нараховує близько 500 військовослужбовців армії США, повідомили у Міністерстві оборони Литви.

"Це є сигналом для Росії про залучення США. Це додатковий стримувальний фактор", – зазначив міністр оборони країни Раймундас Каробліс.

За його словами, найближчими тижнями очікується прибуття ще декількох десятків танків.

Армія США 24 канал

Протягом півроку американські та литовські військовослужбовці планують провести спільні маневри.

В рамках програми НАТО з інвестицій на гарантування безпеки (NATO Security Investment Programme) на полігоні у Пабраде здійснюються 12 інфраструктурних проєктів, що дозволить одночасно тренуватися кільком тисячам військовослужбовців і сотням одиниць техніки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Держдеп США схвалив продаж Україні протитанкових ракетних комплексів Javelin. Угода оцінюється у $39 мільйонів.

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