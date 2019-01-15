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''Путін хоче дотиснути'': росіянин озвучив план із поглинання Білорусі

1.5тЧитати матеріал російською

Білорусь зможе врятувати тільки відданість силових відомств президенту Олександру Лукашенку, в іншому випадку РФ поглине республіку.

"У військове протистояння я не вірю, мені здається, що Путін сподівається дотиснути Лукашенка економічно, тому що білоруський президент сидить на голці російських "субсидій". Лукашенко як завжди намагається шантажувати Путіна тим, що він піде на Захід, і зараз він намагається знову налагоджувати якісь відносини з ЄС", – сказав у коментарі OBOZREVATEL російський опозиціонер Павло Шехтман.

Однак, на думку росіянина, можливості Європи для підтримки Білорусі, в разі протистояння з РФ, досить обмежені, гроші для Мінська там точно ніхто виділяти не збирається.

Президент РФ Володимир Путін і президент Білорусі Олександр Лукашенко

Президент РФ Володимир Путін і президент Білорусі Олександр Лукашенко

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"Лукашенко сам загнав себе в цю ситуацію. Протягом свого головування він твердив про об'єднання, відновлення Радянського Союзу, він тиснув на білоруських націоналістів. Він думав, що такий хитрий і обведе РФ навколо пальця, і буде змушувати утримувати себе під приємну для Москви риторику. А Москва каже: "Давайте тепер об'єднуватися", – вважає Шехтман.

На думку російського опозиціонера, велика надія у Лукашенка залишається на підтримку його силовими держструктурами, в цьому випадку у нього створюється більше поля для маневрів. Інша справа, що командування силовиків – це кадри з РФ.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

"У Білорусі диктатура, але диктатор призначив всюди прорадянські кадри, які гарні, щоб тиснути націоналістів, але що буде, коли доведеться вступати в протистояння з Путіним, ось це незрозуміло", – зазначив він.

Раніше OBOZREVATEL детально розбирався в ситуації з можливою анексією Білорусі Росією:

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Тема
Ексклюзив
Особа
Павло Шехтман
Місце
Білорусь
Тег
Новини Росії
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Пока на Обоз публикуются такие гениальные эксперты, как Пашка Шехтман, Обоз вне конкуренции!!!
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CARGO 100
CARGO 100
Шехтману бы в Беларусь с лекцией съездить ...
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