''Путін хоче дотиснути'': росіянин озвучив план із поглинання Білорусі

Білорусь зможе врятувати тільки відданість силових відомств президенту Олександру Лукашенку, в іншому випадку РФ поглине республіку.

"У військове протистояння я не вірю, мені здається, що Путін сподівається дотиснути Лукашенка економічно, тому що білоруський президент сидить на голці російських "субсидій". Лукашенко як завжди намагається шантажувати Путіна тим, що він піде на Захід, і зараз він намагається знову налагоджувати якісь відносини з ЄС", – сказав у коментарі OBOZREVATEL російський опозиціонер Павло Шехтман.

Однак, на думку росіянина, можливості Європи для підтримки Білорусі, в разі протистояння з РФ, досить обмежені, гроші для Мінська там точно ніхто виділяти не збирається.

Президент РФ Володимир Путін і президент Білорусі Олександр Лукашенко

"Лукашенко сам загнав себе в цю ситуацію. Протягом свого головування він твердив про об'єднання, відновлення Радянського Союзу, він тиснув на білоруських націоналістів. Він думав, що такий хитрий і обведе РФ навколо пальця, і буде змушувати утримувати себе під приємну для Москви риторику. А Москва каже: "Давайте тепер об'єднуватися", – вважає Шехтман.

На думку російського опозиціонера, велика надія у Лукашенка залишається на підтримку його силовими держструктурами, в цьому випадку у нього створюється більше поля для маневрів. Інша справа, що командування силовиків – це кадри з РФ.

Олександр Лукашенко

"У Білорусі диктатура, але диктатор призначив всюди прорадянські кадри, які гарні, щоб тиснути націоналістів, але що буде, коли доведеться вступати в протистояння з Путіним, ось це незрозуміло", – зазначив він.

Раніше OBOZREVATEL детально розбирався в ситуації з можливою анексією Білорусі Росією:

Все почалося з нахабної публічної заяви прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва про фактичне приєднання Білорусі.

Одіозний російський політик Володимир Жириновський підхопив "лінію партії", заявивши, що Білорусь зобов'язана приєднатися до Росії, якщо хоче отримувати дешеву нафту.

Білоруські експерти впевнені: Лукашенко піде на приєднання тільки якщо сам очолить новостворену державу.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив своєму уряду опрацювати можливі альтернативи російським поставкам нафти, щоб знизити залежність держави від РФ.

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