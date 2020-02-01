Катастрофа МАУ, Третя Світова і смертельний вірус: яким світ запам'ятає "пекельний" січень-2020

Перший місяць 2020 року запам'ятався всьому світу насамперед численними катастрофами і катаклізмами. США і Іран ледь не почали Третю світову війну, в Китаї вибухнула епідемія нового смертоносного вірусу, а в Каліфорнії розбився легендарний баскетболіст Кобі Браянт.

Детально про те, як пройшов "пекельний січень" – в матеріалі OBOZREVATEL.

"Пекельний" січень reddit.com

Пожежі в Австралії

Хоча для Австралії лісові пожежі – не рідкість, але січневий вогненний шторм став рекордним за своєю силою. Те, що почалося восени 2019 року як серія відносно невеликих загорянь, перетворилося на справжню екологічну катастрофу.

Через лісові пожежі в Австралії загинуло близько 25 осіб, ще десятки пропали без вісті. Вогонь знищив понад 1400 будинків. Близько півмільярда представників фауни загинули від лісових пожеж в штаті Новий Південний Уельс, третину популяції австралійських коал було знищено.

В середині січня в Австралії нарешті почалися дощі. Однак нова проблема країни в тому, що вони стрімко переросли в справжню бурю, яка загрожує повенями і потопами ряду австралійських штатів.

Повінь в Австралії

Повінь в Австралії

Повінь в Австралії

Коронавірус

Коронавірус 2019 nCoV виявили ще в кінці 2019 року – в грудні китайська влада вперше заявила про спалах невідомої пневмонії в місті Ухань. Але епідемія цього захворювання припала вже на січень 2020 року. До того ж, саме в січні було підтверджено, що коронавірус може передаватися безпосередньо від людини до людини, що на порядок збільшило його небезпеку.

Станом на 30 січня 2020 року в світі було зареєстровано 9776 випадків зараження. Новий вірус убив вже 213 осіб. Випадки зараження були зафіксовані в Південній Кореї, Японії, Гонконгу та Таїланді, в Малайзії і на острові Шрі-Ланка. Є заражені в Австралії, Франції та Малайзії, в Німеччині та Фінляндії. Кілька хворих були виявлені в США і Канаді.

Рівень поширення коронавируса стрімко зростає Daily Mail

У Китаї місто Ухань, головне джерело епідемії, а також прилеглі міста, були закриті на суворий карантин. Будь-яке сполучення із зовнішнім світом було припинено, людям категорично заборонили залишати карантинні населені пункти "без особливих причин".

Загибель Кобі Браянта

Легендарний баскетболіст, гравець "Лос-Анджелес Лейкерс" Кобі Браянт розбився на вертольоті 26 січня 2020 року. На борту впавшого "Сікорського" разом з Браянтом була його 13-річна дочка Джанна.

Місце загибелі Кобі Браянта TMZ

Місце загибелі Кобі Браянта TMZ

Місце загибелі Кобі Браянта TMZ

Місце загибелі Кобі Браянта TMZ

Новини Показано все життя Кобі Браянта в одній картинці

Ця подія занурила в траур весь спортивний світ. У багатьох країнах почалися різні флешмоби в пам'ять про Кобі Браянта, з теплими словами в його честь виступило безліч зірок спорту, моди, кіно і телебачення.

Виверження вулкану на Філіппінах

Виверження вулкана Тааль, який знаходиться поруч зі столицею Філіппін Манілою, почалося 13 січня. Випускаючи фонтани лави кілометрової висоти, Тааль усипав попелом і шматками породи прилеглі міста. В окрузі вулкана було зареєстровано майже п'ятсот землетрусів, а самому виверженню присвоїли четвертий рівень загрози з п'яти можливих.

Влада країни була змушена евакуювати сорок тисяч осіб в двісті тимчасових спеціальних центрів. Міжнародний аеропорт Маніли призупинив свою роботу на невизначений термін, скасувавши понад п'ятсот рейсів.

Війна Ірану і США

3 січня іранського генерала сил спеціального призначення КВІР Касема Сулеймані було вбито. За особистим наказом президента США Дональда Трампа американські військово-повітряні сили завдали удару керованою ракетою по двом автомобілям, в одному з яких знаходився Сулеймані. Ця операція розпочала новий виток конфлікту між США і Іраном.

Тегеран відповів масованим ракетним ударом по базам американської армії. Американці почали накопичувати свої сили на Близькому сході, перекидаючи туди підкріплення. Обидві сторони озвучували погрози один одному. З огляду на те, що США є ядерною державою, а навколо можливої наявності у Ірану ядерної зброї давно ходить багато чуток, світ завмер чекаючи можливого початку Третьої Світової війни.

В Іраку атакували бази США Протести в світі

В Іраку атакували бази США Протести в світі

В Іраку атакували бази США Протести в світі

В Іраку атакували бази США Протести в світі

Новини Палата представників США заборонила Трампу бомбити Іран

Однак вже 9 січня в своєму зверненні до нації Дональд Трамп фактично поставив війну на паузу, заявивши, що Америка продовжить тиснути на Іран санкціями, але не застосовуватиме силу допоки це можливо. Після цього конфлікт знову повернувся до вповільненої фази.

Збитий "Боїнг" МАУ

8 січня 2020 роки над Тегераном був збитий літак компанії "Міжнародні авіалінії України" Boeing 737-800. Це була найбільша авіакатастрофа України за всі роки незалежності.

Спочатку Іран старанно заперечував свою причетність до катастрофи, заявляючи, що причиною була технічна несправність літака. І тільки в ніч на 11 січня іранська влада офіційно визнала: український "Боїнг" було збито ПВО КВІР, двома ракетами, випущеними з ЗРК "Тор-М1" російського виробництва. У Корпусі вартових Ісламської революції заявили що нібито переплутали літак з американською крилатою ракетою.

На борту Boeing 737-800 було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. З них – 11 українців:

Наумкін Олексій Євгенович;

Гапоненко Володимир Іванович;

Хоменко Сергій Анатолійович.

Стадник Катерина Олегівна;

Матьков Ігор Валерійович;

Микитюк Марія Михайлівна;

Ліхно Денис Михайлович;

Овчарук Валерія Євгенівна;

Сологуб Юлія Миколаївна.

Кобюк Ольга;

Малахова Олена.

Прощання із загиблими українцями скріншот відео

Прощання із загиблими українцями скріншот відео

Прощання із загиблими українцями скріншот відео

Прощання із загиблими українцями скріншот відео

Прощання із загиблими українцями скріншот відео

Землетрус в Туреччині

Серія руйнівних землетрусів в Туреччині почалася 11 січня. Перші підземні поштовхи сталися в турецькій столиці, Стамбулі. Їх потужність склала 4,9 бала за шкалою Ріхтера. Незабаром після цього, 24 січня, в східній частині Туреччини почався землетрус з магнітудою 6,8. Катаклізм згубив понад 30 осіб, ще 1243 особи постраждали, ряд будівель було зруйновано.

У Туреччині через землетрус загинули люди

У Туреччині через землетрус загинули люди

Третій, завершальний січневий землетрус обрушився на Туреччину 28 січня. Поштовхи потужністю в 4,8 бала зафіксували в районі Киркагач, провінція Маніса.

Повінь в Бразилії

Масштабні повені і зсуви, які почалися в Бразилії в січні, на початок лютого вже забрали життя 63 осіб. Чотири тисячі жителів південно-східних штатів країни залишилися без даху над головою, ще 30 тисяч були евакуйовані.

При цьому синоптики озвучують невтішні прогнози. Найближчим часом рясні опади триватимуть, а небезпека нових зсувів все ще залишається вкрай високою.

Повені в Бразилії noticias.uol.com.br

Повені в Бразилії noticias.uol.com.br

Повені в Бразилії noticias.uol.com.br

Повені в Бразилії noticias.uol.com.br

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні 2020 року з'ясувалося, що пенсії українців можуть опинитися під загрозою. Проблема в рекордному дефіциті Пенсійного фонду.

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