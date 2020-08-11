У Киргизстані стався спалах сибірської виразки: під загрозою майже 300 осіб

У Киргизстані у восьми осіб запідозрили сибірську виразку, у одного з них діагноз підтвердився лабораторно.

Місцевих жителів госпіталізували до Ошської міжобласної об'єднаної лікарні, сказано на сайті міністерства охорони здоров'я країни.

Зазначається, що всі вони брали участь у забої та обробленні туші корови, імовірно, заразилися від м'яса хворої тварини. М'ясо потім роздали в декількох селах Ошської області.

Усі пацієнти – чоловіки, наймолодшому 17, найстаршому – 45 років. Їх стан оцінюється як стабільний.

"Всі госпіталізовані отримують відповідне лікування", – підкреслили в Міністерстві охорони здоров'я.

У відомстві додали, що всього виявлено 285 контактних осіб. Усі вони отримують необхідні препарати та знаходяться під наглядом лікарів.

При лабораторному дослідженні проби ґрунту з місця забою худоби дали позитивний результат на сибірку. У цьому районі створено оперативний штаб із локалізації та ліквідації вогнища захворювання.

Довідка. Сибірська виразка, часто смертельне захворювання тварин, передається людям, які мають контакти з зараженими тваринами, продуктами їх життєдіяльності, предметами зовнішнього середовища. Інфікування людини відбувається, як правило, через шкіру. У рідкісних випадках бацила проникає через слизові оболонки дихальних шляхів і шлунково-кишкового тракту.

Сибірська виразка характеризується високим рівнем смертності при відсутності лікування (до 90%) і може привести до летального результату навіть у разі надання медичної допомоги.

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