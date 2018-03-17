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ПолітикаЕкономіка

Сі Цзіньпін знову обраний лідером Китаю

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Парламент Китаю одноголосно проголосував за другий термін Сі Цзіньпіна на посаді глави держави.

Цю посаду він займає з 2013 року, і на нинішніх виборах за політика віддали свої голоси 2970 китайських депутатів, зазначає AFP.

Відзначається, що крім поста лідера КНР йому також довірили посаду голови Центральної військової комісії.

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Що стосується посади віце-голови КНР, то її парламентарі довірили екс-керівнику Центральної комісії з перевірки дисципліни Комуністичної партії Китаю (головний антикорупційний орган країни. - Ред.) Ван Цішаню.

Як повідомляв "Обозреватель", 11 березня депутати сесії Всекитайських зборів народних представників підтримали зміни до конституції КНР, які знімають для лідера Китаю обмеження на час перебування на посаді.

Особа
Сі Цзіньпін
Місце
Китай
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