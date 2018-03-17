Сі Цзіньпін знову обраний лідером Китаю

Парламент Китаю одноголосно проголосував за другий термін Сі Цзіньпіна на посаді глави держави.

Цю посаду він займає з 2013 року, і на нинішніх виборах за політика віддали свої голоси 2970 китайських депутатів, зазначає AFP.

Відзначається, що крім поста лідера КНР йому також довірили посаду голови Центральної військової комісії.

Що стосується посади віце-голови КНР, то її парламентарі довірили екс-керівнику Центральної комісії з перевірки дисципліни Комуністичної партії Китаю (головний антикорупційний орган країни. - Ред.) Ван Цішаню.

Як повідомляв "Обозреватель", 11 березня депутати сесії Всекитайських зборів народних представників підтримали зміни до конституції КНР, які знімають для лідера Китаю обмеження на час перебування на посаді.