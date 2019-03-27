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Швидко прибрав руку: Папа Римський спантеличив прихожан незвичайною поведінкою

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Папа Римський Франциск під час прийому в італійському місті Лорето не дозволяв парафіянам цілувати свій перстень, який є символом його авторитету. При спробах він швидко прибирав руку.

Такий жест викликав справжній ажіотаж у католицькому світі. Деякі вважали дивною поведінку понтифіка. Інші ж нагадали, що навіть колишній Папа Бенедикт XVI і його попередник Іоанн Павло II не любили, коли віруючі цілували їм руки, передає Reuters.

У Ватикані поки не прокоментували інцидент. "Іноді йому це подобається, іноді немає. Все дуже просто", — сказав один із помічників Папи на умовах анонімності.

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Швидко прибрав руку: Папа Римський спантеличив прихожан незвичайною поведінкою

Скріншот з відео

Папський перстень (який ще називають "перснем рибалки") — один із символів авторитету понтифіка. Кільце має нагадувати, що Папа є наступником апостола Павла, який за родом занять був рибалкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Папа Римський Франциск заявив, що в католицькій церкві нерідко зустрічаються випадки сексуального насильства над черницями, чим шокував прихожан.

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Особа
Папа Римський Франциск
Місце
Італія
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