Швидко прибрав руку: Папа Римський спантеличив прихожан незвичайною поведінкою

Папа Римський Франциск під час прийому в італійському місті Лорето не дозволяв парафіянам цілувати свій перстень, який є символом його авторитету. При спробах він швидко прибирав руку.

Такий жест викликав справжній ажіотаж у католицькому світі. Деякі вважали дивною поведінку понтифіка. Інші ж нагадали, що навіть колишній Папа Бенедикт XVI і його попередник Іоанн Павло II не любили, коли віруючі цілували їм руки, передає Reuters.

У Ватикані поки не прокоментували інцидент. "Іноді йому це подобається, іноді немає. Все дуже просто", — сказав один із помічників Папи на умовах анонімності.

Папський перстень (який ще називають "перснем рибалки") — один із символів авторитету понтифіка. Кільце має нагадувати, що Папа є наступником апостола Павла, який за родом занять був рибалкою.

