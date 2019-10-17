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17 жовтня • оновлено в 07:09
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Швидка, як блискавка: у Китаї налякали Путіна потужною українською ракетою

2.1т Читати матеріал російською

Україна розробляє надзвукову протикорабельну ракету, яка стане справжнім викликом для Чорноморського флоту Росії.

Про це написало китайське видання Sohu. "З її допомогою Україна розраховує створити загрозу безроздільно правлячому Чорноморському флоту-гегемону", – сказано в публікації.

За словами експертів, українська "Блискавка" більш швидка і володіє більшою дальністю пуску, ніж її аналог у Росії.

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Китай налякав Росію українською ракетою

Китай налякав Росію українською ракетою

Ілюстрація

Судячи з опису, ракета має циліндричний корпус і оснащується прямоточним ракетним двигуном, пише видання. У ній застосовується система фз двох повітрязабірників прямокутного перетину, розташованих з обох боків корпуса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії зібралися модернізувати десантні кораблі на повітряній подушці (ДКВП) "Зубр", які використовують для дій у внутрішніх морях.

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Китай
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70rus xxx
70rus xxx
Вот объясните мне,бестолковому,как можно напугать тем,чего нет?
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
Китай молодец,нам нужно обьединится-ему забрать Сибирь нам Крым
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Супер! Очень напоминает те супер танки из картона, которые должны были напугать российскую армию. Правда пять лет прошло, а танки так и не появились, но зато как про них тогда пафосно рассказывали.
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