Швидка, як блискавка: у Китаї налякали Путіна потужною українською ракетою

Україна розробляє надзвукову протикорабельну ракету, яка стане справжнім викликом для Чорноморського флоту Росії.

Про це написало китайське видання Sohu. "З її допомогою Україна розраховує створити загрозу безроздільно правлячому Чорноморському флоту-гегемону", – сказано в публікації.

За словами експертів, українська "Блискавка" більш швидка і володіє більшою дальністю пуску, ніж її аналог у Росії.

Китай налякав Росію українською ракетою Ілюстрація

Судячи з опису, ракета має циліндричний корпус і оснащується прямоточним ракетним двигуном, пише видання. У ній застосовується система фз двох повітрязабірників прямокутного перетину, розташованих з обох боків корпуса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії зібралися модернізувати десантні кораблі на повітряній подушці (ДКВП) "Зубр", які використовують для дій у внутрішніх морях.

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