Алкоголь обмежили, але маски не носять: як Швеція посилила карантин у розпал COVID-19. Ексклюзив

Схоже, Швеція, яка з самого початку епідемії коронавірусу відмовилася від жорсткого карантину, потроху змінює свій підхід до стримування інфекції. За останні 3-4 тижні нових хворих стає більше, відповідно зростає і кількість смертей. Тому уряд посилив карантин, називаючи його "захисними заходами", але маски, як і раніше, залишаються необов'язковими до носіння.

Як ліберальна Швеція протистоїть епідемії коронавірусу, не вводячи жорсткого локдауну – читайте в матеріалі OBOZREVATEL

В офіційній статистиці відзначено, що за останні 2-3 тижні кількість заражених ковідом у Швеції постійно зростає. Добова статистика хворих – на рівні 4-6 тисяч, смертей – десь 15-20. Ще місяць тому ці цифри були в 4-5 разів менші. Різке зростання почалося наприкінці жовтня.

Влада відреагувала на динаміку COVID-19, у країні вирішили відмовитися від лайтової моделі боротьби з COVID-19 і пішли на посилення карантину і зменшення соціальної активності. Іще 16 листопада у Швеції заборонили збиратися групами більше, ніж 8 осіб, не продають алкоголь у ресторанах і барах після 22:00 аж до кінця лютого 2021 року. У такий спосіб сподіваються обмежити масові вечірки і нічні відвідування закладів. Крім цього, у столиці країни Стокгольмі і місті Мальме щонайменше до кінця цього року не працюватимуть басейни, спортзали і музеї. Вперше за 129-річну історію закрили навіть музей під відкритим небом Скансен.

Не дозволяють також відвідувати будинки пристарілих. Останню опцію в Швеції називають "захисною мірою".

Але водночас масковий режим досі не є обов'язковим. Шведські епідеміологи вважають, що носіння маски може погіршити поширення вірусу, оскільки люди не мінятимуть їх кожні 4 години, як того вимагають правила.

"Ці нові заходи як би у вигляді рекомендацій, щоб люди були більш відповідальними. Школи і дитячі садки працюють, але якщо у дітей є хоча б мінімальні симптоми – вони повинні залишатися вдома. Заборона на продаж алкоголю після десятої години вечора вплинула на відвідування в барах і ресторанах. Мої знайомі, які там працювали, втратили роботу. Значить, виручка дійсно впала. Є люди, які більш спокійно ставляться до ситуації, мовляв, все одно перехворіють – від цього не ухилитися. Є ті, хто демонструє обережність, намагається нікуди не виходити. Більшість моїх знайомих працюють із дому", – розповів OBOZREVATEL українець, який живе в Стокгольмі Максим Куниця.

За його словами, шведи дотепер практично не носять маски ні на вулицях, ні в приміщенні, ні в транспорті. Хіба що за особистою ініціативою. Але це не є обов'язковою вимогою влади.

"Іноді в магазинах можна побачити людину в масці. Тут більша довіра населення до влади. Цифри зростають, і шведи хочуть співпрацювати. Думаю, після останніх посилень люди, дійсно, менше кудись ходитимуть, але якої-небудь особливої відмінності з тим, що було навесні – я не бачу. У Швеції поважають індивідуальний простір один одного, тому так звана соціальна дистанція властива всюди і завжди. Тут треба розуміти, як шведи самі собою живуть. Якщо в Італії прийнято жити великими сім'ями, то в Швеції більше людей, які живуть самі. Імовірність заразити когось зменшується. З місцями у лікарнях критичної ситуації начебто немає. Так, і з тестуванням стало трохи краще. Якщо раніше перевіряли тих, у кого були серйозні симптоми або хто входив до групи ризику, то зараз тестують усіх. Аналіз у лабораторію привозить таксист", – підсумував Максим.

Олена Алекеєва, яка теж живе в Стокгольмі розповіла OBOZREVATEL, що про посилення карантину вона чула тільки в новинах, оскільки на практиці поки що з ним не зіткнулася.

"Позначається дистанційне навчання для дорослих. У багатьох студентів впала успішність, а для шведських іммігрантів це взагалі проблема. Влада максимально закликає у дні "чорної п'ятниці" і різдвяних розпродажів закуповуватися онлайн. Але магазини все одно будуть відкриті. Масок не носять навіть продавці в магазинах. Днями вперше на дверях манікюрного салону побачила вивіску "заходити в масці". Більше ніде немає такого. Це в прямому сенсі одиничний випадок. Закрили найбільшу мережу кінотеатрів у країні. Решта працюватимуть, але в залі не повинно бути більше 8 людей. У ТЦ стоять великі автомати non touch. На входах у магазини стали писати "максимум 40 осіб у приміщенні". Але кількість залежить від магазину", – уточнила дівчина.

Українська епідеміологиня, а в минулому начальниця управління соціально-гігієнічного моніторингу Держсанепідслужби України і радниця голови структури, Світлана Доан іще раз підтвердила відому точку зору про те, що "карантин не зупиняє повітряно-крапельну інфекцію, а лише допомагає розтягнути її у часі. А це рятує від інфікування і смерті велику кількість людей".

"Тільки за допомогою карантину ми можемо розтягнути піки інфекційного процесу в часі. Так, у такий спосіб ми її не переборемо, а тільки розтягнемо в часі. Карантин не зупинить інфекцію. Це можна зробити тільки шляхом вакцинації. Те, що шведи не запроваджували карантин навесні, найімовірніше, вони керувалися ідеєю потепління, коли вірус дійсно був слабшим. Але це складний і ризикований шлях, з точки зору людей. Поки вакцини не буде – карантин просто необхідний", – підсумувала вона в коментарі OBOZREVATEL.

Головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл і автор лайтового карантину минулого четверга, 19 листопада, заявив, що країна вступила в другу хвилю пандемії. Він попередив населення про можливі обмеження, зокрема на поїздки між регіонами в період Різдва. Хоча ще в серпні Тегнелл припускав, що такий сценарій малоймовірний.