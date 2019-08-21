Швеція ловить двох українців через таємниче вбивство: опубліковані фото

Правоохоронці Швеції оголосили у міжнародний розшук двох громадян України.

48-річний Ярослав Лаврін і 47-річний Олександр Трайдук підозрюють у вбивстві жителя королівства, пише Еxpressen.se.

Місцева поліція також уже оприлюднила фото українців. За її даними, чоловіки, швидше за все, причетні до вбивства 70-річного шведа Герта-Інге Бертінсона.

Місце злочину Еxpressen.se

Його тіло було знайдене в Маркарюді 10 серпня після 11 днів пошуків. Автомобіль жертви, золотистий Volvo XC 90 із фальшивими номерними знаками, був помічений в 128 милях від Маркарюда.

48-річний Ярослав Лаврін Еxpressen.se

47-річний Олександр Трайдук Еxpressen.se

Крім того, українці можуть бути замішані у зникненні у Вестерботтені 80-річного шведа на ім'я Олле, який 3 серпня вирушив на прогулянку на велосипеді і не повернувся.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що у Москві 32-річний уродженець України забив до смерті чоловіка.

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