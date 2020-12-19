Швейцарія вводить локдаун: ніяких ресторанів, обмеження зачеплять навіть курорти

У Швейцарії до Різдва вирішили ввести локдаун, щоб стримати поширення коронавірусної інфекції. Він почне діяти вже з 22 грудня і до 22 січня 2021 року.

На цей час в країні будуть закриті ресторани й бари, спортивні, культурні та розважальні заклади, також передбачено інші обмеження. Відповідне рішення уряд ухвалив ще 18 грудня, повідомляє The Local.

"Епідеміологічна ситуація викликає велике занепокоєння. Кількість інфекцій дуже велика і продовжує зростати. Лікарні та медичні працівники протягом декількох тижнів відчували сильний тиск, і святковий період збільшує ризик ще швидшого зростання захворюваності", – йдеться в документі.

Швейцарія вводити локдаун через COVID-19

Локдаун у Швейцарії передбачає:

закриття ресторанів та барів (але з можливістю доставки та замовлення їжі на вивезення), спортивних, культурних і розважальних закладів;

фірмові й шкільні їдальні, а також готельні ресторани зможуть продовжити свою діяльність;

обмеження щодо місткості магазинів – кількість одночасно допущених всередину клієнтів залежатиме від розміру приміщення;

професійним командам буде дозволено проводити ігри без глядачів.

За заявою уряду, регіони, які демонструють позитивний епідеміологічний розвиток, можуть в індивідуальному порядку ухвалити рішення про послаблення деяких національних обмежень.

Йдеться зокрема й про роботу гірськолижних курортів – її дозволено, але за суворих умов, які діяли і раніше (носіння масок не тільки в закритих приміщеннях, а й на канатних доріжках, відкритих підйомниках, а також у чергах).

Ресторани і бари в Швейцарії будуть закриті з 22 грудня по 22 січня

Проте міністр охорони здоров'я Ален Берсет закликав своїх співвітчизників "подумати" перед тим, як відправитися у відпустку. Він попередив, що лікарні вже переповнені.

Берсет також оголосив, що з 21 грудня в країні стануть доступними швидкі тести на COVID-19 для людей без симптомів – щоб виявити якомога більше інфекцій.

У Швейцарії фіксують до 100 смертей від коронавірусу за добу

Зазначимо, що в Швейцарії з населенням приблизно 8,6 мільйона осіб, як і раніше реєструється понад 4000 нових випадків захворювання на коронавірус і 100 смертей від нього щодня.

Всього з початку пандемії в країні зареєстровано понад 400 тисяч заражень і майже 6000 смертей.

Якщо нові карантинні обмеження не допоможуть стримати поширення вірусу, швейцарський уряд готовий розглянути інші заходи, після проміжної оцінки 30 грудня.

Дані щодо коронавірусу в Швейцарії на вечір 19 грудня Worldometers

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