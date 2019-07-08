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"Шваль і негідник!" Російські пропагандисти напали на грузина, який образив Путіна

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Виступ грузинського телеведучого Георгія Габунії, який у студії телеканалу "Руставі 2" покрив матом президента РФ Володимира Путіна і образив його батьків, викликав шквал обурення із боку російських пропагандистів.

Зокрема російський журналіст Володимир Соловйов побачив у цьому інциденті провокацію значно масштабнішу. "Це не провокація одного окремого журналіста. Це позиція каналу. Що керівництво каналу де-факто і підтвердило у листі з приводу брудної лайки в ефірі. Та й позиція офіційної влади Грузії не викликає сумніву", — написав він у своєму Telegram-каналі.

Не менш іронічно висловилася і головна редакторка Russia Today Маргарита Симоньян: "Начальник "Руставі 2" переживає за безпеку працівників. А відправляйте їх до нас відпочити. На курорти Північного Кавказу, наприклад".

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Георгій Габунія

Георгій Габунія

Скріншот із відео

Російському телеведучому Роману Бабаяну також не сподобався тон грузинського колеги. "Не можу повірити, що ці слова вимовив грузин. Для кавказця образити чиїхось батьків — річ неприпустима! Це не кавказець! Це шваль і негідник без понять!" — написав він.

На цьому тлі ексспікер парламенту Грузії Ніно Бурджанадзе закликала місцеву владу ініціювати розслідування у зв'язку із виступом журналіста. "Категорично вимагаю в уряду негайно розпочати розслідування і, виходячи з інтересів держави, вжити адекватних заходів", — написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, телекомпанія "Руставі 2" тимчасово припинила мовлення після скандалу.

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Особи
Володимир ПутінВолодимир СоловйовВолодимир МунтянГеоргій Габунія
Місце
Росія
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hunt andres
hunt andres
Шквал этот ублюдок носатый вызвал и от грузин, и от русских.
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hunt andres
hunt andres
Victor Ideiniy, тебе ли смуглолицый, монобровый говорить?:,)
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
hunt andres, АХ-ХА-ХА))) Не рюцьких, а рАсеян лаптекопытных! !! =)) Чу*карь курносый!! =))
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H Ya
H Ya
рюсгие жывотные абиделись за своего дорогого микрох.йла на каблуках.
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
На защиту "вяликакага" плешивага фюрера Ху*ла, брошены все силы прпагандонов, и розданы методички всем бото-фермам и тролле-ферма!!! =)) Но репутацию ху*ла уже ничем неотмоеш!!! =))))
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