"Шваль і негідник!" Російські пропагандисти напали на грузина, який образив Путіна

Виступ грузинського телеведучого Георгія Габунії, який у студії телеканалу "Руставі 2" покрив матом президента РФ Володимира Путіна і образив його батьків, викликав шквал обурення із боку російських пропагандистів.

Зокрема російський журналіст Володимир Соловйов побачив у цьому інциденті провокацію значно масштабнішу. "Це не провокація одного окремого журналіста. Це позиція каналу. Що керівництво каналу де-факто і підтвердило у листі з приводу брудної лайки в ефірі. Та й позиція офіційної влади Грузії не викликає сумніву", — написав він у своєму Telegram-каналі.

Не менш іронічно висловилася і головна редакторка Russia Today Маргарита Симоньян: "Начальник "Руставі 2" переживає за безпеку працівників. А відправляйте їх до нас відпочити. На курорти Північного Кавказу, наприклад".

Георгій Габунія Скріншот із відео

Російському телеведучому Роману Бабаяну також не сподобався тон грузинського колеги. "Не можу повірити, що ці слова вимовив грузин. Для кавказця образити чиїхось батьків — річ неприпустима! Це не кавказець! Це шваль і негідник без понять!" — написав він.

На цьому тлі ексспікер парламенту Грузії Ніно Бурджанадзе закликала місцеву владу ініціювати розслідування у зв'язку із виступом журналіста. "Категорично вимагаю в уряду негайно розпочати розслідування і, виходячи з інтересів держави, вжити адекватних заходів", — написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, телекомпанія "Руставі 2" тимчасово припинила мовлення після скандалу.

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