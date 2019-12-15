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15 грудня • оновлено в 19:46
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"Нормандія" і "Мінськ" не потрібні: в Білорусі висловилися про війну на Донбасі

2.7т
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Якщо президент РФ Володимир Путін перестане постачати зброю на Донбас, переговори в "нормандському" і "мінському" форматах уже не будуть потрібні Україні.

Про це в інтерв'ю "Газета.Ru" заявив перший глава Білорусі Станіслав Шушкевич. Він сказав, що "не бачить просвіту після паризької зустрічі", яка відбулася 9 грудня.

"Фактично домовилися ще про одну зустріч", – вважає політик. Він додав, що співчуває главі контактної групи щодо Донбасу Леоніду Кучмі, з яким "не раз говорив на цю тему".

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"Не треба шукати ніде винних – досить буде Володимиру Володимировичу Путіну перестати постачати зброю на Донбас, і це буде набагато краще, ніж "нормандська четвірка" і мінські угоди", – підкреслив Шушкевич.

Володимир Зеленський, Ангела Меркель, Еммануель Макрон, Володимир Путін на "нормандському форматі"

Володимир Зеленський, Ангела Меркель, Еммануель Макрон, Володимир Путін на "нормандському форматі"

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Мирні переговори в Мінську
Особи
Володимир Путін Станіслав Шушкевич
Місце
Україна
Теги
переговори щодо Донбасу Донбас нормандський формат
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