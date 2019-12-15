"Нормандія" і "Мінськ" не потрібні: в Білорусі висловилися про війну на Донбасі

Якщо президент РФ Володимир Путін перестане постачати зброю на Донбас, переговори в "нормандському" і "мінському" форматах уже не будуть потрібні Україні.

Про це в інтерв'ю "Газета.Ru" заявив перший глава Білорусі Станіслав Шушкевич. Він сказав, що "не бачить просвіту після паризької зустрічі", яка відбулася 9 грудня.

"Фактично домовилися ще про одну зустріч", – вважає політик. Він додав, що співчуває главі контактної групи щодо Донбасу Леоніду Кучмі, з яким "не раз говорив на цю тему".

"Не треба шукати ніде винних – досить буде Володимиру Володимировичу Путіну перестати постачати зброю на Донбас, і це буде набагато краще, ніж "нормандська четвірка" і мінські угоди", – підкреслив Шушкевич.

Володимир Зеленський, Ангела Меркель, Еммануель Макрон, Володимир Путін на "нормандському форматі" Офіційний сайт президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент України Володимир Зеленський і глава Росії Володимир Путін далекі від згоди з цілої низки питань.

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