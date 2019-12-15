"Довів Білорусь до ручки!" Шушкевич жорстко розгромив Лукашенка через РФ

Президент Білорусі Олександр Лукашенко піклується "лише про збереження влади свого клану", у чому його підтримує Росія, визнаючи вибори в країні.

Із такими звинуваченнями до президента виступив перший глава Білорусі Станіслав Шушкевич. В інтерв'ю "Газета.Ru" він підкреслив, що шлях до благополуччя країни лежить тільки через демократичні реформи, яких немає при Лукашенку.

"Кремль підтримує Лукашенка, і тому Росія визнає вибори, які відбуваються в Білорусії, але весь ЄС із 1996 року не визнає їх", – сказав політик.

Він додав, що "Лукашенко не турбується ні про що, окрім своєї влади". "Він довів країну до ручки, а ми стартували з кращими умовами, ніж Польща, Литва і Латвія. А сьогодні живемо гірше, ніж ці країни", – висловив думку Шушкевич.

Він назвав себе русофілом, водночас підкресливши, що "не любить сьогоднішню російську владу, яка підтримує Лукашенка в поганих починаннях". "Мені здається, російській владі пора одуматися", – сказав Шушкевич.

Він зазначив, що союз РФ і Білорусі вважає "абсолютно непотрібним", а Союзна держава – "це посадочні місця для ледарів і недотеп, тому що жодного проекту немає".

Шушкевич і Лукашенко Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Станіслав Шушкевич висловив упевненість у тому, що Захід не буде перешкоджати процесу поглинання Росією Білорусі та створення єдиної держави під керівництвом президента РФ Володимира Путіна.

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