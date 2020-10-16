Шушкевич назвав Лукашенка неуком, який живе за правилом "я начальник – ти дурень"

Експрезидент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков, який склав із себе повноваження через масові протести, відрізняється від нелегітимного президента Білорусі Олександра Лукашенка наявністю гідності й турботою про власний народ.

Про це заявив колишній глава Верховної ради Білорусі (у 1991-1994 роках) Станіслав Шушкевич у прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online 16 жовтня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Відмінність президента Киргизії від нелегітимного президента Білорусі в тому, що один – високоосвічена людина, яка має почуття гідності й піклується про власний народ, а другий, нелегітимний – неук. І він дотримується одного правила "я начальник – ти дурень", – сказав Шушкевич.

Також він додав, що Лукашенко захопив владу "на всіх поверхах" і сфальсифікував вибори.

"І жодного благородства, і жодної освіченості в нашого президента немає. Тому так учинити, як учинив киргизький президент, благородно й гідно, наш не може. У нього жодного благородства немає, не було й не буде", – резюмував Шушкевич.

Як писав OBOZREVATEL, колишній глава Верховної ради Білорусі Станіслав Шушкевич назвав "ідіотизмом" і "маренням сивої кобили" рішення Олександра Лукашенка про закриття кордону з Литвою і Польщею, а також його посилення з Україною.

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков на тлі масових протестів у країні подав у відставку. Про це він заявив у зверненні до нації.