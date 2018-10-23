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Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцистВсі статті автора

Шулеру нечего делать за столом, за которым играют по правилам

21.2тЧитати матеріал російською

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте вновь выступил за возвращение к формату "большой восьмерки", за возвращение российского президента Владимира Путина в клуб лидеров ведущих стран мира.

"Нам нужно, чтобы Путин был за одним столом с нами. Потому что некоторые проблемы мы не можем решить именно потому, что его с нами нет" - заявил Конте.

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Глава популистского правительства Италии лукавит. "Некоторые проблемы" не удаётся решить не потому, что Путина нет за одним столом с руководителями стран "большой семерки", а потому что Путин опрокинул этот стол, пошёл на демонтаж самого международного права, на отказ от основополагающих правил, на которых зиждилась стабильность современного мира еще со времён Второй Мировой войны.

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И задача лидеров стран "большой семерки" - не возвратить Путина за этот по-хулигански опрокинутый им стол, а возвратить на место сам стол, добиться уважения к международному праву, помочь таким странам, как Украина, Грузия и Молдова в восстановлении территориальной целостности и прекращении российской оккупации. А уже после того, как странам "большой семерки" удастся продемонстрировать свою способность к восстановлению правил, после того, как будут устранены сами возможности агрессивной политики отдельных стран, можно будет думать о том, кто куда возвращается. Впрочем, ясно, что самому Путину - как любому шулеру - нечего делать за столом, за которым играют по правилам.

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Автор
Віталій ПортніковВіталій Портніков
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Виталия Портникова
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Levitskiy Mikhail
Levitskiy Mikhail
...Дж. Болтон, который намедни был принят Вл. Путиным, явно не читал этот опус уважаемого Автора! Ха!
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Я так понимаю что G7 это шулера какие то, поэтому Украина гордо отказывается от приглашения сесть с ними за их противный шулерский стол. ГЫ-ГЫ-ГЫ.
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Колесников Владимир
Колесников Владимир
У себя на Роиссе они пукнуть боятся. А на Обозе за деньги такие херои. И одни и теже Ольгинские, поварята. И по статье. Лидеры европейских стран, где вырос и развился фашизм, поддерживают РФ и Путина. Ибо Рашизм - это фашизм сегодня. Италия, Венгрия, многие немцы
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Колесников Владимир, именно. Бандеровцы это нацисты а не фашисты.
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