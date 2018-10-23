Премьер-министр Италии Джузеппе Конте вновь выступил за возвращение к формату "большой восьмерки", за возвращение российского президента Владимира Путина в клуб лидеров ведущих стран мира.

"Нам нужно, чтобы Путин был за одним столом с нами. Потому что некоторые проблемы мы не можем решить именно потому, что его с нами нет" - заявил Конте.

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Глава популистского правительства Италии лукавит. "Некоторые проблемы" не удаётся решить не потому, что Путина нет за одним столом с руководителями стран "большой семерки", а потому что Путин опрокинул этот стол, пошёл на демонтаж самого международного права, на отказ от основополагающих правил, на которых зиждилась стабильность современного мира еще со времён Второй Мировой войны.

И задача лидеров стран "большой семерки" - не возвратить Путина за этот по-хулигански опрокинутый им стол, а возвратить на место сам стол, добиться уважения к международному праву, помочь таким странам, как Украина, Грузия и Молдова в восстановлении территориальной целостности и прекращении российской оккупации. А уже после того, как странам "большой семерки" удастся продемонстрировать свою способность к восстановлению правил, после того, как будут устранены сами возможности агрессивной политики отдельных стран, можно будет думать о том, кто куда возвращается. Впрочем, ясно, что самому Путину - как любому шулеру - нечего делать за столом, за которым играют по правилам.