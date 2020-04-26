Шукають наступника? У пресу просочилися нові дані про стан Кім Чен Ина
У Північній Кореї відреагували на гучні чутки про нібито смерть лідера країни Кім Чен Ина після невдалої операції на серці, заявивши, що вони не мають під собою ніяких підстав.
Про це сказав керівник Корейської асоціації дружби, дипломат Алехандро Као де Бенос, передає Bloomberg. Водночас північнокорейське телебачення продовжує транслювати тільки старі ролики зі "зниклим" лідером (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Інформація про важкий стан здоров'я нашого маршала Кім Чен Ина є помилковою і шкідливою", – підкреслив дипломат.
Відомо, що востаннє Кім Чен Ин з'являвся на публіці 11 квітня, коли головував на засіданні політбюро правлячої Трудової партії КНДР.
Багато експертів стверджують, що інформацію про його смерть можуть приховувати, поки не буде ухвалено рішення про наступника.
Водночас у мережі вже звернули увагу на те, що зараз телебачення КНДР транслює тільки старі відеозаписи з лідером країни, намагаючись спростувати чутки про його смерть.
Наприклад, одне з показаних в ефірі північнокорейського ТБ відео було зроблено ще під час його зустрічі з Дональдом Трампом.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:
Розвідка США почала серйозну негласну перевірку інформації про те, що лідер КНДР Кім Чен Ин перебуває у важкому стані в реанімації після хірургічного втручання.
В мережі почали обговорювати інформацію про те, що лідер КНДР, ймовірно, помер.
Представники уряду Північної Кореї 21 квітня заявили, що їм невідомо про будь-які ознаки погіршення здоров'я Кім Чен Ина.
Офіційне ЗМІ Північної Кореї пояснило зникнення диктатора "глибокою медитацією".
Кім Е Чжон, молодша сестра Кім Чен Ина, може замінити брата в разі його смерті.
Президент США Дональд Трамп заявив, що нічого не знає про важкий стан Кім Чен Ина, однак якщо це так – бажає йому якнайшвидшого одужання.
Нещодавно японське ЗМІ Shukan Gendai написало, що диктатор КНДР Кім Чен Ин нібито перебуває у вегетативному стані після операції на серці.