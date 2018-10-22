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''Шукають мучеників'': Цимбалюк розкрив плани Кремля на Білорусь

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Гарантувавши захист Білорусі від військових загроз через можливе створення постійної американської бази у Польщі, Кремль показав, що шукає союзників у свою команду.

Таку думку висловив український журналіст Роман Цимбалюк на сторінці в Facebook. Приводом для подібних висновків стала заява посла Росії в Мінську Михайла Бабича про те, що влада Кремля розглядає будь-який військовий напад на Білорусь, як напад на РФ.

За словами Цимбалюка, відкритими залишаються багато питань, адже жодну з країн атакувати ніхто не збирається.

"Все це дуже схоже, що в Кремлі почали пошук компаньйонів і одночасно мучеників для походу в рай", - наголосив він.

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Журналіст нагадав, що раніше (в 2016 році) Бабича хотіли призначити послом в Україні, але Київ, на його думку, правильно цього не допустив.

"Скільки російських військових не одягай у цивільний одяг, їх суть і підходи не зміняться", - пояснив він.

Посол РФ у Білорусі Михайло Бабич

Посол РФ у Білорусі Михайло Бабич

Гордон

У коментарях до посту відзначили, що захопити Білорусь практично неможливо при грамотно поставленій обороні. "З їхніми болотами! Там можна пів-Китаю заховати в партизанах. І влаштовувати окупантам пекло!" - написав один із користувачів.

Деякі побачили в таких заявах Росії загрозу.

"Створюють своє НАТО? Будуть провокації влаштовувати з боку України?", "Білорусь - головна в черзі на інтервенцію", - побоюються в мережі.

''Шукають мучеників'': Цимбалюк розкрив плани Кремля на Білорусь

Facebook Романа Цимбалюка

''Шукають мучеників'': Цимбалюк розкрив плани Кремля на Білорусь

Facebook Романа Цимбалюка

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін зробив резонансну заяву про потрапляння "мучеників" у рай.

Читайте всі новини по темі "Російська воєнна загроза" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російська воєнна загроза
Особи
Михайло БабичРоман Цимбалюк
Місце
Росія
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Дерун Александр
Дерун Александр
Цимбалюк? Это тот болванчик с фед.каналов на зарплате у Кремля? 🤔
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Цымбалюк совсем майданулся на всю голову)) Какие мученики? Россия и Беларусь - союзники по ОДКБ. Это военный блок, в который Беларусь вошла в 1993 году.
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