Шторм Янос накрив Грецію: є жертви. Фото і відео
У п'ятницю, 18 вересня, по західній Греції вдарив рідкісний ураганоподобний шторм Янос.
Як повідомляє Kathimerini, потужні вітри швидкістю до 117 кілометрів на годину зафіксували на Пелопоннесі і в Фессалії, також вони рухаються до Афін і до острову Крит (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Є інформація про затоплені вулиці, обриви ліній електропередачі і транспортні збої на західногрецьких островах. Ріками, що вийшли з берегів, пошкоджено низку будівель.
Жителі Іонічних островів повідомляли, що "дерева валяться просто всюди".
За інформацією оператора залізничного сполучення Trainose, зливи перервали залізничне сполучення між північною і південною Грецією.
Жертвами негоди стали жінка, знайдена мертвою в своєму будинку в місті Фарсала, і 63-річний фермер, знесений потоком води в місті Кардіца.
Також вважається зниклою безвісти жінка, яка їхала в своїй машині.
Шторм Янос вважається "середземноморським ураганом" – феноменом, який вперше був зафіксований у 1995 році.
Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку 2019 року в Греції в результаті сильного шторму, дощів і граду загинуло шестеро відпочивальників, близько 100 постраждали.