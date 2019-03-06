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Шторм перетворив будинки на озері в "крижані хатинки": яскраві фото та відео

3.3тЧитати матеріал російською

Населені пункти США і Канади, які розташовані на Великих озерах, постраждали від шторму, що вирував у цих місцях.

Як повідомляє Weather Channel, житлові будинки в американському Рамона-Біч вкрилися товстим шаром льоду.

Місцеві жителі розповіли, що хвилі на озері Онтаріо досягали 9 метрів, а пориви вітру — 130 км/год. Тому житловий будинок, який розташовується за 15 метрів від берега швидко покрився шаром льоду, товщина якого в деяких місцях перевищувала 1 метр.

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Зазначається, що обійшлося без значних пошкоджень, але люди турбуються, що приміщення виявляться затопленими після того, як лід почне танути. Водночас вода замерзала не тільки на будівлях, а й на землі.

Причиною настільки несподіваних наслідків шторму міг стати рівень води в озері, що приблизно на 30 см перевищує середні показники для цієї пори року. Місцеві бояться, що якщо тенденція продовжиться, то їхні будинки, в яких вони проживали десятиліттями, будуть зруйновані.

Шторм перетворив будинок на кригу

Шторм перетворив будинок на кригу

Соц мережі

Шторм перетворив будинок на кригу

Шторм перетворив будинок на кригу

Соцмережі

Шторм перетворив будинок на кригу

Шторм перетворив будинок на кригу

Соцмережі

Шторм перетворив будинок на кригу

Шторм перетворив будинок на кригу

Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Сідней обвалився сильний бурхливий шторм.

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Місце
США
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