Шторм перетворив будинки на озері в "крижані хатинки": яскраві фото та відео

Населені пункти США і Канади, які розташовані на Великих озерах, постраждали від шторму, що вирував у цих місцях.

Як повідомляє Weather Channel, житлові будинки в американському Рамона-Біч вкрилися товстим шаром льоду.

Місцеві жителі розповіли, що хвилі на озері Онтаріо досягали 9 метрів, а пориви вітру — 130 км/год. Тому житловий будинок, який розташовується за 15 метрів від берега швидко покрився шаром льоду, товщина якого в деяких місцях перевищувала 1 метр.

Зазначається, що обійшлося без значних пошкоджень, але люди турбуються, що приміщення виявляться затопленими після того, як лід почне танути. Водночас вода замерзала не тільки на будівлях, а й на землі.

Причиною настільки несподіваних наслідків шторму міг стати рівень води в озері, що приблизно на 30 см перевищує середні показники для цієї пори року. Місцеві бояться, що якщо тенденція продовжиться, то їхні будинки, в яких вони проживали десятиліттями, будуть зруйновані.

Whoaa! Listen to the sound!



Ice "tsunami" caused by extreme winds.



Niagara River, Fort Ontario. pic.twitter.com/2U5vx7NIPu