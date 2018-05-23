Ночью SpaceX Илона Маска снова запустила свою ракету с несколькими спутниками на борту. Первую стадию полета удалось посмотреть и там первая ступень отработала штатно и отделилась, после этого первый груз был выведен на орбиту, а птичка полетела выше, забрасывать спутники системы глобальной связи Иридиум. Все спутники штатно выведены на свои орбиты и уже переданы заказчику. Об этой ракете можно сказать, что первая ступень уже летала в космос где-то в январе этого года и, как было видно по видео и телеметрии, отработала еще раз – без вопросов.

Совершенно случайно этот самый старт удалось наблюдать сразу по двум каналам, фирменному и какому-то российскому, где ретранслировались все события. Собственно говоря, картинка была идентичной, но на российском канале был их комментатор-любитель, который что-то рассказывал на русском. Самое же интересное именно там, это комментарии, которые отображались рядом. Это надо было видеть, гной, желчь и яд лились просто рекой. Каких только пожеланий не было, от взрыва на старте до падения в Марианскую впадину. Жаль, что это нельзя было записать как иллюстрацию того самого "русского мира", который представлен не парадной картинкой футбольной матрешки, сосущей что-то красное, а просто изнутри, без Путина и всего остального. Сплошной фекальный гейзер и обширные гнойные поля. Население той страны живет ненавистью ко всему и всем, просто некоторые это плохо усваивают. Фрау Меркель надо бы не по Сочи шляться и слушать бред старпера-маразматика, а просто пройтись по улицам любого города 9 мая. Там бы она увидела массу автомобилей и бутафорских танков, где написано "На Берлин" и рядом – "Можем повторить". Возможно, слово Берлин ей что-то сказало бы и она догадалась, что и кому хочется повторить.

Наверное, она считает, что между Германией и РФ еще лежит Балтия и Польша, но сейчас – 21 век, потому есть разные, неприятные варианты.

Тем не менее, сейчас уже не 2014 год и кое-что в Европе началось кардинально меняться. Все чаще публикуются фото очередного морского транспорта, то в одном, то в другом европейском порту, откуда разгружаются танки, БТРЫ и прочая техника американской армии. Еще год назад американские войска в Европе присутствовали чисто символически, дабы показать, что НАТО еще не умерло, а сейчас количество этих войск возросло настолько, что они способны решать вполне конкретные боевые задачи в Европе.

Пока руководство думает, как удачнее совместить процесс правильного сидения и поедание рыбки, другие страны уже начали готовиться к тому, что у взбесившейся бензоколонки совсем оторвет крышу и надо будет ее лечить единственным средством, которое помогало всегда и как надо. В частности, в Украине произведены публичные стрельбы из противотанкового комплекса "Джавелин". Это событие трудно переоценить, ибо Украина получила довольно новое оружие и это даже не ПТРК "Тоу", которыми курды выжигают российскую технику в Сирии. С одной стороны это – знаковое событие, ибо до последнего момента наши "эксперты" в один голос с россиянами пели песни о том, что нам никогда не получить этого оружия. Получили и даже показали стрельбы. Между прочим, это говорит о том, что теперь Украина уже получает примерно то же вооружение, что и армия США. Короче говоря, Джавелин – маркер того, насколько сильно Трамп отошел от доктрины Обамы и снял запреты на оружие для Украины. Что там мы еще начали получать – уже другой вопрос. Как-то без анонсов стало известно о том, что передок насыщается средствами оптико-электронной разведки импортного производства. О подробностях этих комплексов особой информации нет, но известно, что эта техника пошла сразу по всем часты ВСУ на передке. В общем, уровень доверия меду США и Украиной стремительно растет.

Новини Ради всех политзаключенных в России

В связи с этим, хотелось бы отметить новость, которая незаслуженно прошла почти без комментариев. Всего пару человек отметили, что президент посетил украинско-американское предприятие в Днепре, которое приступает к выпуску легких ракет, для вывода небольшой полезной нагрузки в космос. Причем, оно находится рядом с ракетными динозаврами "Южмаш" и КБ "Южное". Кто-то даже написал о той гордости, которая возникает от осознания факта создания еще одного космического предприятия. Все это замечательно, но один момент все же упущен, и он прямо связан и с пуском ракеты Маска и с пусками Джавелинов, которые случились в один день.

Достаточно вспомнить два события, произошедших синхронно, чтобы заметить логическую связь между ними. Так, дней 10 назад стало известно, что Трамп поручил соответствующим министерствам и ведомствам подготовить официальный выход США из соглашения об ограничении ракет средней и малой дальности, которое было подписано еще при совке, в 1987 году и которое Москва нарушает уже лет десять подряд.

Как нетрудно догадаться, Штатам теперь надо быстро догнать и перегнать Московию, чтобы как минимум – обеспечить паритет в этой области, а еще лучше – получить преимущество. А теперь просто вспомним, где производились самые надежные военные ракеты различных классов и еще раз посмотрим на это украинско-американское предприятие.

Все это говорит о том, что уровень взаимодействия наших стран углубляется настолько стремительно и в таких областях, что любителям Путина будет все труднее прорываться во власть. Эта сложность обусловлена тем, что Штаты давно и плотно контролируют все транзакции, совершенные в долларах США, а любители Путина еще больше любят бумажки с портретами американских президентов, так что им уже прямо сейчас надо задуматься о том, что будет ближе к выборам. И да, в отличие от голодающей Гади, сухари можно готовить прямо сейчас.