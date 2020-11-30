Штат Арізона підтвердив перемогу Байдена на виборах президента США

Влада Арізони підтвердила результати виборів президента США в штаті, згідно з якими перемогу здобув Джо Байден.

Про це повідомило CNN. Перемога в Арізоні дала Байдену 11 голосів виборників.

Державна секретарка Арізони Кеті Гоббс засвідчила результати виборів 30 листопада, заявивши, що виборчий процес був найбезпечнішим й новітній історії, "незважаючи на необґрунтовані твердження про зворотне".

Губернатор штату Дуґ Дьюсі й генеральний прокурор Марк Брнович разом із головним суддею Верховного суду Арізони Робертом Брутінелем підписали відповідні документи, як того вимагає закон штату.

Підтвердження результатів виборів зазвичай є формальністю, але цей процес був предметом спроби президента Дональда Трампа утриматися при владі.

Його кампанія безуспішно намагалася заблокувати або відтермінувати сертифікацію в ключових штатах у надії оскаржити перемогу Байдена через Колегію виборників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат від Демократичної партії Джо Байден офіційно переміг на виборах президента США ще у двох штатах – Пенсільванії та Неваді. Перемогу демократа в Пенсільванії оголосив 24 листопада губернатор штату Том Вулф.