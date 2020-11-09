Штаб Байдена вимагав визнати його обраним президентом США

Олексій Тітофф Світ 09:56, 9.11.2020 Оновлено: 10:12, 9.11.2020

Виборчий штаб кандидата від Демократичної партії Джо Байдена направив в Управління загальних служб США (General Services Administration) запит про визнання його обраним президентом Штатів.

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У повідомленні від кандидата-демократа йдеться, що "перемога Джо Байдена на виборах отримала незалежне підтвердження", передає телеканал Fox News.

У штабі Байдена відзначили, що керівництво GSA має "невідкладно визнати Джо Байдена та Камалу Харріс обраними президентом і віцепрезидентом".

Пояснимо, що офіційне визнання Байдена обраним президентом США необхідно для того, щоб управління виділило кошти на формування нової адміністрації в Білому домі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США влаштували протести й зіткнення після програшу Дональда Трампа на виборах.

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